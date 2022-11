[Ulat] Bagong ambasador ng Canada sa Pilipinas, pinangalanan na

Natapos ang mahigit dalawang taon na pagsisilbi ni MacArthur ngayong Nobyembre. Ipinagmamalaki ni MacArthur sa kanyang tweet na hindi nagsara ang embahada ng Canada sa Pilipinas sa loob ng mahigit dalawang taon ng pandemya. Na-evacuate ang 1,800 na turista, tumaas ang kalakal at imigrasyon at nanatiling malakas ang aid at diplomatic relations ng Canada at Pilipinas.

Sa bukod na tweet ay pinasalamatan din niya ang Filipino at Canadian staff ng embahada na inilarawan niya bilang high performing, dedicated at friendly. Dagdag pa ni MacArthur, ang expansion ng Manila immigration program ay sa isang parte dahil sa mataas na kalidad ng mga Pilipinong staff nito.

Siya rin ay nagkaroon ng pagkakataon na magpaalam kay Philippine President Ferdinand Marcos Jr. noong Setyembre 29.

Si MacArthur ay na-appoint na maging ambasador ng Canada sa Pilipinas noong Pebrero 6, 2020. Bago ang Pilipinas, nagsilbi rin siyang ambasador ng Canada sa Indonesia at Timor-Leste. Siya ngayon ay magsisilbi bilang Director-General ng Global Affairs Canada at isang senior official ng Canada sa Asia-Pacific Economic Cooperation.

Bagong Canadian ambassador sa Pilipinas

Binati ni MacArthur ang ambassador-designate ng Canada sa Pilipinas na si David Hartman sa Twitter.

Nag-post din si Hartman tungkol sa kanyang bagong posisyon. Itinuweet niya na siya ay naglu-look forward na makatrabaho ang mahusay na team ng embahada ng Canada sa Maynila.

Matapos manilbihan bilang special assistant sa isang miyembro ng Parlamento, nagtrabaho si Hartman sa Department of Foreign Affairs and International Trade noong 1998. Siya ay nagsilbi bilang executive director ng Greater China Division, acting director general ng Invest in Canada Bureau at direktor ng business sectors division ng Trade Commissioner Service na responsable para sa aerospace and defence, automotive, at information and communication industries.

Kamakailan, si Hartman ay naglingkod bilang director general ng South Asia Bureau kung saan responsable siya sa pamumuno ng relasyon ng Canada sa pitong bansa.