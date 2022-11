Populasyon ng mundo umabot na sa 8 bilyon, pero ang upward trend pwedeng ‘di magpatuloy

Hindi ito eksaktong siyensya.

Maaaring nangyari ito linggo o buwan na ang nakaraan o puwedeng hindi pa ito nangyayari. Pero ang katotohanan ay maraming tao sa planeta na ito at ang ating populasyon ay nasa upward trend, at least hanggang sa pagtatapos ng siglo.

Sa World Population Prospects 2022 report ng United Nations UN , sinabi ng international agency na inaasahan nito na ang populasyon ay aabot malapit sa 8.5 bilyon pagsapit ng 2030, 9.7 bilyon sa 2050, 10.4 bilyon sa 2080s at mananatili sa lebel na iyon hanggang 2100.

At least isang population expert ang nagdududa tungkol sa projection na ito ng United Nations UN .

“Ito ang kahuli-hulihang panahon kung saan magkakaroon tayo ng pag-uusap tungkol sa pag-abot sa isa pang billion marker,” ani Darrell Bricker, CEO ng Ipsos Public Affairs at isang fellow sa Munk School of Global Affairs and Public Policy sa University of Toronto.

“Sa pagitan ng walo at siyam na bilyon tayo mauuwi [sa pagtatapos ng siglo]," ani Bricker, na kapwa sumulat ng Empty Planet: The Shock of Global Population Decline.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.