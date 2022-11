Empleyado ng Hydro-Québec kinasuhan ng pag-espiya para sa Tsina

Ang empleyado, si Yuesheng Wang, 35, ng Candiac, Que., ay naaresto kasunod ng imbestigasyon ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP).

Si Wang ay nakaiskedyul na magpakita sa Longueuil courthouse ngayong Lunes para harapin ang apat na kaso sa ilalim ng Security of Information Act and the Criminal Code, sinabi ng Royal Canadian Mounted Police RCMP sa isang news release.

Siya ay inakusahan ng pagkuha ng trade secrets, hindi awtorisadong paggamit ng computer, fraud para sa pagkuha ng trade secrets at breach of trust by a public officer.

Ang imbestigasyon ng Royal Canadian Mounted Police RCMP , na isinagawa ng Integrated National Security Enforcement Team (INSET) ng ahensya, ay nagsimula noong Agosto 2022 matapos isampa ng corporate security branch ng Hydro-Québec ang reklamo tungkol kay Wang, sinabi sa pahayag ng Royal Canadian Mounted Police RCMP .

Si Wang ay nagtrabaho sa Hydro-Québec bilang researcher mula noong Oktubre 2016, ayon sa impormasyon sa LinkedIn, isang social media platform. Bago iyon, siya ay isang postdoctoral researcher sa University of Arkansas at isang visiting researcher sa Queen Mary University of London. Mayroon siyang master’s degree sa materials engineering mula sa institute of physics ng Chinese Academy of Sciences.

Ang Hydro-Québec ang energy provider na pagmamay-ari ng gobyerno ng Quebec.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.