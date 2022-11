Ontario inirerekomenda ang pagma-mask indoors habang nape-pressure ang health system

Sa isang news conference ngayong Lunes, sinabi ni Dr. Kieran Moore na ang health system ng probinsya ay nahaharap sa pambihirang pressure ng patuloy na pag-circulate ng COVID-19, at ang mas maaga sa normal na pagtaas ng Respiratory Syncytial Virus (RSV), gayundin ng influenza.

Ang kinakaharap natin ay isang triple threat na nagre-require ng kolektibong aksyon at aksyon para protektahan ang pinakamahina sa ating mga komunidad, ang pinakabata, ang pinakamatanda at iyong mga tao na may underlying medical issues at upang tiyakin na ang ating healthcare system ay nananatiling may kakayahan na alagaan ang Ontarians kapag kinakailangan nila ito, ani Moore.

PANOORIN | Dr. Kieran Moore inirerekomenda ang pagma-mask sa lahat ng indoor public settings:

Sinabi ni Moore na ang Ontarians ay dapat bumalik sa paggamit ng lahat ng layer ng proteksyon na napatunayang matagumpay sa kurso ng pandemya.

Tayo ay dapat nag-ii-screen araw-araw para sa lahat ng senyales ng pagkakasakit at manatili sa bahay kapag tayo ay nagkasakit, aniya.

Hinihiling ko sa lahat ng Ontarians, lalo na ang mga bata anim na buwan pataas, ang mga buntis, mga pamilya at caregivers na may mga batang anak, health-care workers at matatanda, at iyong mga may underlying conditions na magpa-flu shot sa lalong madaling panahon, [upang] protektahan ang sarili at ang mga taong nakapaligid sa kanila, dagdag pa ni Moore.

Unprecedented surge ng mga batang may sakit

Ang rekomendasyon na magsuot ng mask ay dumating habang ang pediatric hospitals sa buong Ontario ay nahaharap sa isang unprecedented surge ng mga may sakit na bata nitong mga nakaraang linggo.

Sinabi ni Moore na ang mga bata edad dalawa hanggang lima ay dapat magsuot lamang ng mask kapag may nagbabantay kung ligtas at kaya nilang i-tolerate ang masking, at kayang isuot at tanggalin ito.

Dati nang sinabi ni Moore na ngayong taglagas at taglamig makakakita ng resurgence ng respiratory illnesses at irerekomenda niya ang masking sa ilang indoor settings kung magsisimulang magkansela ang mga ospital ng surgeries upang tugunan ang pagdami ng mga pasyente.

Ang mahirap at kumplikado na taglagas na hinula natin ay nagkatotoo, ani Moore ngayong Lunes.

Ang COVID-19, influenza at RSV — lahat ng tatlo ay aktibong nagsi-circulate sa buong Ontario sa lahat ng ating mga komunidad … nakakadagdag sa pressures ng ating pediatric health-care system.

Dumadami ang panawagan ng medical officials sa publiko na magsuot ng mask matapos mapuno ang mga pambatang ospital sa buong probinsya ng mga batang pasyente sa emergency departments, pediatric wards at intensive care units.

