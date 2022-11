Trudeau nakikita ang oportunidad na makatrabaho si Marcos sa ekonomiya, climate change

Alam ko na may malaking oportunidad para magkasamang magtrabaho, at inaabangan ko na gawin ito, ani Trudeau.

Mayroon tayong ilang napakalakas na Philippine Canadian members ng parlamento at mga miyembro ng aking team na ikinagagalak na makapaglunsad tayo ng bagong area sa ating pagkakaibigan at partnership and I’m very much looking forward to it, sinabi ni Trudeau kay Philippine President Ferdinand Marcos Jr.

Ayon kay Trudeau, ang Pilipinas at Canada ay maaaring mag-collaborate upang palakasin ang ekonomikong kooperasyon, itaguyod ang mas magandang kinabukasan, ipaglaban ang mga oportunidad para sa mga kababaihan, protektahan ang karapatang pantao at lababan ang climate change.

Dahil sa malalim na ugnayan ng mga mamamayang Canadian at Pilipino, ang parehong bansa ay maaaring magtulungan para mas marami pa ang gawin sa rehiyon, sinabi ng Canadian lider.

Bilang tugon, sinabi ni Marcos Jr. na ang integrasyon ng mga Pilipino sa Canada ay nagsisilbing malakas na pundasyon para sa relasyon ng Pilipinas at Canada.

Silang lahat ay tila naging bahagi ng workforce, naging parte ng lipunan. Nakita nila ang kanilang lugar at ibinigay sa kanila ang lugar na iyon ng mga Canadian, at para roon, sila ay nagpapasalamat, at kami rin ay nagpapasalamat. At sa palagay ko — ito ay nagsisilbing isang napakagandang pundasyon sa kung ano pa man ang nararamdaman natin na maaari nating gawin nang magkasama, sinabi ni Marcos Jr., na tinutukoy ang mga Pilipino na namumuhay at nagtatrabaho sa Canada.

Ipinahayag ng presidente ng Pilipinas ang kanyang pagkatuwa sa naturang pagpupulong, na isinaayos bagama’t napaka-tight ng itineraries dahil ang parehong lider ay dumalo sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Summits sa Cambodia.

Kasama ni PM Justin Trudeau sa ASEAN Summits sina Minister of Foreign Affairs Mélanie Joy, nakaupo sa kaliwa ni Trudeau, at Minister of International Trade Mary Ng, nasa kanan naman ni Trudeau. Litrato: Twitter / Justin Trudeau

Nag-tweet din si Trudeau noong Linggo tungkol sa pagpupulong.

Sulat niya sa Twitter, Nakausap ko si President Marcos ngayong umaga. Pinagmunihan namin ang aming matibay na relasyon — na pinalakas ng vibrant Filipino community sa Canada. Napag-usapan din namin ang aming mga prayoridad, tulad ng pagpapalawak ng kalakalan, paglikha ng mga trabaho, at pagprotekta sa ating kalikasan para sa mga susunod na henerasyon.

Isang artikulo ng Office of the Press Secretary (Republic of the Philippines) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang impormasyon mula sa Twitter account ni Justin Trudeau