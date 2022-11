[Ulat] ‘Tumulong sa kapwa’ ang turo na ’di malimutan ni Lisa Bower mula sa magulang

Nakuha ni Lisa ang ikalawang termino bilang kinatawan ng Ward 3 at miyembro ng konseho sa bayan ng Ajax sa Durham region, Ontario.

Nakatakda siyang manumpa sa gaganapin na seremonya sa darating na Nobyembre 28 kasama ang mga bagong halal na opisyales sa Ajax.

Alam ko na kailangan ang tuloy-tuloy na trabaho upang ang ating mga daanan, kalsada at public spaces ay ligtas at ma-maintain. Ang speeding at traffic, local traffic, ay palaging mahalaga na isyu sa mga residente, banggit ni Bower sa ilan sa kanyang ipaprayoridad tutukan.

Si Lisa Bower ay may dalawang anak. Litrato: Lisa Bower

Kami ay napaka-environmentally conscious dito sa Ajax, tulad ng lahat ng munisipyo. Sa ward three mayroon kaming magandang waterfront na pinupuntahan ng lahat. Kaya ‘yan ay ipreserba, ito ay poprotektahan, dagdag niya.

Ang paglahok sa pulitika

Si Lisa ay unang naluklok sa pwesto nang siya ay nanalo sa Ontario municipal elections noong 2018.

Kumandidato ako laban sa limang tao, kabilang ang isang incumbent na higit 20 taon na sa konseho. Kaya ipinagmamalaki ko ang resultang iyon, kuwento ni Bower sa unang sabak niya sa kandidatura noon.

Ang naturang halalan ay unang pagkakataon sa ilalim ng three-ward system kung saan isang local at isang regional councillor ang inihalal sa bawat ward.

Bago nito, apat na local councillors sa apat na ward at dalawang regional councillors na may tig-dalawang wards pa ang inihahalal na miyembro ng Ajax council.

Nagkaroon ng bagong mayor pagkatapos ng halalan, si Ajax Mayor Shaun Collier. Hindi kumandidato ngayon ang incumbent na si dating Ajax Mayor Steve Parish na namuno sa Ajax mula 1995 hanggang 2018 o higit dalawang dekada.

Aminado si Lisa na sa unang termino kung kailan nag-umpisa ang pandemya ay natuto siya paano higit na gampanan nang maayos ang kanyang tungkulin. Ang kanyang personal na karanasan sa training and development, investment planning at personal insurance bago sumabak sa pulitika ay nakatulong sa kanyang panunungkulan.

Nang mahalal na councillor, naging bahagi siya ng Ajax Heritage Community, Ajax Accessibility Advisory Committee, Downtown Ajax BIA, at Ajax Pickering Road Watch Committee.

Noong 2019, nagtulungan sina Lisa at Regional Councillor Joanne Dies na maitatag ang Ajax Homelessness Task Force.

Sa nabuo na task force ay pinagbuklod ang mga organisasyon at mga residente na nakahandang tumulong matugunan ang lumalaki na bilang ng homeless lalo na sa nasasakupan sa Ward 3 sa Ajax.

Nilikha namin ang task force na iyon bilang isang paraan upang tipunin ang lahat ng mga organisasyon. Nagkaroon kami ng mga miyembro mula sa kawani ng Ajax, mula sa Durham region, mga miyembro ng komunidad, iba't ibang not-for-profit na mga organisasyon, talagang isang magandang mix sa lahat ng tao na may parehong layunin na subukan ang makatulong, sabi ni Lisa.

Si Lisa Bower, ikalawa sa kanan, at ang kanyang team nang magbahay-bahay noong kampanya. Litrato: Lisa Bower

Tinutulungan ang mga homeless sa pamamagitan ng Communiy Development Council Durham.

Pinoy na magulang

Taong 1965 nang magpunta sa Canada mula sa Pilipinas ang kanyang mga magulang na sina Elizabeth Walters at Rhett Abarquez.

Pangalawa sa apat na magkakapatid, siya ay kambal nang ipinanganak.

Ang kanyang ina na si Elizabeth ay nagmula sa Cagayan de Oro City. Nakapagtapos ang kanyang ina ng pag-aaral sa isang kolehiyo sa Toronto at naging nurse sa Ontario. Pumanaw ang kanyang ina noong 2006.

Ang kanyang ama na si Rhett Abarquez na nagmula sa Cebu ay nagkaroon ng mahabang karanasan bilang insurance at investment solutions specialist. Sa website ng Abarquez Group ipinakilala ang kanyang ama na isang senior advisor na may hindi matatawaran na karanasan bilang inhinyero, senior management executive at nagmay-ari ng negosyo. Aktibo pa rin ang kanyang ama sa Abarquez Group, isang negosyo na alok ay serbisyo sa investment at insurance, na naitayo noong 1997.

Naka-caption sa litrato ni Lisa Bower kasama ang ama na si Rhett na ito ang ‘kanyang numero uno na fan.’ Litrato: Lisa Bower

Para kay Lisa ang sense of volunteerism at organizational skills niya ay kanyang nakuha sa ina. Namana niya umano ang kakayahan sa public speaking pareho sa kanyang mga magulang pero ang sales skills naman daw ay walang duda na natutunan niya mula sa ama na si Rhett.

Para sa akin, nakuha ko kay dad ang work ethic at iyong mahalin ang trabaho. May kasabihan nga na sabi ‘Kung mahal mo, hindi mo mararamdaman na ito ay trabaho.'

Naging volunteer sa iba-ibang organisasyon si Lisa bago pa siya napasabak sa pulitika. Pero mas naging aktibo raw siya sa eskwelahan ng mga anak.

Para makatulong, isinabay niya sa kanyang full-time na trabaho ang pagiging bahagi ng parents council na madalas ang pagpupulong ay ginagawa sa gabi.

Mayroon akong full-time na trabaho, madalas hindi ako makakasali sa umaga maliban sa mga gabi, ‘yon din ang ginawa ng aking mga magulang. Kaya parang sinunod ko din ang ginawa ng aking mga magulang, nagkaroon ako ng maraming kaibigan sa Saint Bernadette Catholic School community.

Ang mabuting pakikipagkapwa ay turo umano ng mga magulang sa kanilang magkakapatid. "Tinuruan nila ang mga kapatid na babae at ako sa kahalagahan sa pakikibahagi sa komunidad, mag-volunteer para tumulong sa kapwa. At dahil 'di ba hindi pwedeng sarili mo lang ang iniisip mo.

Hindi ako mapulitika na tao pero ako 'yung tipong tao na naglilingkod. Kaya pinag-isipan ko nang mabuti para suriin kung ito ay bagay na pakiramdam ko magawa ko. Nagdesisyon ako na ‘Tara gawin natin ‘to.’ Kaya ginawa namin.

Si Ajax Ward 3 Councillor Lisa Bower ang nag-iisang Filipino Canadian ngayon na may hawak na elective post sa Durham Region, Ont. Litrato: Lisa Bower

Sa pagdiriwang ng Filipino Heritage Month noong Hunyo ay itinaas ang bandila ng Pilipinas sa unang pagkakataon sa bayan ng Ajax.

Ang Ajax ay nasa suburb at bahagi ng Greater Toronto Area na mararating sa 30 minuto na biyahe mula sa downtown Toronto.

Napaka-diverse ng populasyon ng Ajax ayon sa 2021 census data na may higit 126,000.

Palakihin ang larawan (bagong window) Ang populasyon ng visible minorities sa Ajax ayon sa 2021 census data. Litrato: Rodge Cultura

Pumapangatlo ang lahing Pilipino sa mga nakatira sa Ajax.

Batay sa pinakahuling estadistika, 73,000 sa mga nakatira dito ay visible minorities. Sa numero, halos kalahati ay South Asian (33,055), sinundan ng Black (21,210) at mga Pilipino (6,670).

Tinukoy sa Employment Equity Act na ang visible minority ay mga taong iba sa Aboriginal, hindi Caucasian o puti ang kulay.