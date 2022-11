[Ulat] ‘Nanganganib ang demokrasya natin’: Esguerra sa isyu ng disimpormasyon sa PH

Dalawang linggo na mag-iikot ngayon sa Canada si Christian Esguerra, batikang mamamahayag at host ng Facts First, para sa serye ng mga lecture kaugnay ng disimpormasyon at ang mga kakabit na isyu nito sa media, panlipunan at isyung pulitikal.

Si Christian Esguerra ay isang multimedia journalist at host ng Facts First na tumatalakay sa isyung pulitikal sa Pilipinas, kuha sa Toronto, Nobyembre 9, 2022. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Noong linggo, humarap siya sa civil society groups sa Toronto, Ont. kung saan kanyang hinimay ang isyu ng disimpormasyon sa Pilipinas.

Ang ginagawa ko [i]nilalapit ko muna ‘yong Philippine situation. Kunwari, sitwasyon sa media, 'yung culture of impunity, tapos 'yung pinakamabigat sa Pilipinas - disinformation, sabi niya sa panayam ng Radio Canada International. Ang disinformation sa atin pulitikal tapos gobyerno ang gumagamit ng disimpormasyon. Ang nakakatakot kasi, sa katunayan, malaking parte ng disinformation galing sa tao na nasa gobyerno.

Mahaba na ang karanasan ni Christian bilang isang mamamahayag. Ang kanyang karera ay nagsimula bilang reporter sa pahayagan na Philippine Daily Inquirer noong 2000. Siya ay naging news correspondent at anchor sa ABS-CBN noong 2015. Nagtuturo rin siya ng journalism sa University of Santo Tomas.

'Di ba 'yung role ng media basically is to hold those in power into account. Pero ngayon kasi ang dali gumawa ng kahit ano. Minsan merong infrastructure that drowns out the voices coming from media. Lalo na kung magtatanong ka what is happening sa government, kung may ginagawa o wala, ani Christian.

Ang network ng troll at influencers na nagtutulak sa mga nakakaligaw at 'di totoong kuwento aniya ay banta sa desisyon sa pagboto ng mga Pilipino tuwing halalan.

Magaling 'yung narratives [nila]. Nagkakaroon ng deep emotional attachment doon sa istorya. Nakikita natin ito noong elections. Bakit napaniwala [ang mga tao]? Naroon 'yung basic elements. Parang napaka-authentic at napaka-raw ang mga videos. Dahil source naman kasi videos, hindi naman 'yung nakasulat. Video are powerful kasi ang appeal noon sa emotion. Magaling sila into making that emotional connections. Tapos napapasok 'yung conspiracy theory, sabi ni Christian sa panayam.

Sa isang 2020 Oxford Internet Institute survey (bagong window), isang proyekto sa computational propaganda research, napag-alaman na isa ang Pilipinas sa 81 bansa sa buong mundo kung saan ang mga ahensya ng gobyerno, politiko, civil society organizations at partidong politikal ay gumagawa o kaya ay nag-hire ng pribadong public relations na kompanya para gawin ang digital manipulation campaign.

Kasama na tinukoy ang Pilipinas sa mga bansa na may na-monitor na aktibidad ng ‘cyber troops’ sa social media na trabaho ang imanipula ang public opinion online.

Tinukoy rin sa naturang pag-aaral na ang manipulasyon sa opinyon ng publiko sa social media sa pamamagitan ng pagpapakalat ng disimpormasyon ay nanatiling kritikal na banta sa demokrasya.

Gumagamit ng Internet, social media

Sa resulta ng isang survey ng Pulse Asia na ginawa noong Setyembre 2021 halos kalahati o 48% ng Filipino adults ang sinasabi na kumukuha ng balita sa politika galing sa Internet. Sa numero, 44% ang nagsabi galing sa Facebook.

Ayon kay Christian, malalim at hindi pa matiyak ang lawak sa epekto ng disimpormasyon sa demokratikong proseso sa Pilipinas (bagong window) kung ang desisyon ng tao sa pagili ng lider ay nalalason sa kasinungalingan.

Nanganganib ang demokrasya natin in the long term. Kasi alam naman natin 'yung democracy sa bansa natin … 'yung mga klase ng lider kasi they come and go. Alam naman natin 'yung may mga tyrannical tendencies. Alam na natin how to deal with that. Pero ito hindi mo alam gaano na kalaki ang problema, aniya.

Ang serye ng mga lecture ni Christian ay isang tangka na maipaliwanag kung paano naging banta ang disimpormasyon at ang laban ng media sa pagkalat ng kasinungalingan.

Naimbitahan magsalita si Christian Esguerra sa isang samahan ng mga Filipino Canadians na writers at reporters sa Toronto, Nobyembre 6, 2022. Litrato: Kuha ni Myka Jaymalin

Napakinggan ni Myka Jaymalin, isang Filipino Canadian at lider ng isang youth organization ang lecture na ginanap sa Trinity St. Paul Centre sa Toronto.

Ang bago para sa akin ‘yong malaman kung gaano ka-structured [sila] pagdating sa mga trolls. 'Yung meron talagang machineries pagdating sa disinformation, sabi ni Myka.

Ini-host ng Filipino Canadian Writers and Journalists Network (FC-WJNet) ang lecture ni Christian katuwang ang ilang organisasyon sa lalawigan ng Ontario.

Kailangan natin maintindihan paano ito gumagana. Hindi ibig sabihin na dahil nandito na tayo [sa Canada] ibig sabihin wala na tayong pakialam. At napakarami ng mga Pilipino na sa Canada. Kailangan natin matutunan paano sila i-engage sa usapin sa mga nangyayari sa Pilipinas, dagdag ni Myka.

Sa Vancouver, British Columbia B.C. , iho-host ng Asia Pacific Foundation of Canada si Christian sa ika-17 ng Nobyembre para sa kanyang lecture, Democracy at Stake: How media battles the disinformation phenomenon sa ganap na alas-12 ng tanghali.

Pero paano nga ba makakatulong ang mga Pilipino sa Canada sa usapin ng paglaban sa disimpormasyon?