Pagpapatumba sa isang ransomware hacker sa Canada

Ang mga miyembro ng Royal Canadian Mounted Police RCMP , na pinangunahan ng cybercrime unit, ay naghain ng search warrant sa puting brick house sa kalsada, habang ang Gatineau police service ay naroroon upang gawin ang pag-aresto sa ngalan ng Federal Bureau of Investigation FBI .

Ang codename para sa operasyon ay Project Olunar.

May dahilan sila upang paniwalaan na ang lalaki sa loob ng bahay ay si User ID 128 — isa sa pinakamatagumpay na hacker sa Netwalker, isang criminal ransomware group na pinaghihinalaang nakatali sa Russia.

Ang NetWalker ransomware group ay naging aktibo noong COVID-19 pandemic, tinarget ang daan-daang biktima, kasama ang mga eskuwelahan, munisipalidad, institusyong pangkalusugan at mga negosyo.

May malaking urgency na ituloy ang pag-aresto sa kanya at pigilan siya dahil nauubos na ang oras at araw-araw may bagong biktima, sinabi ni Const. Francois Picard-Blais, isang cybercrime investigator para sa Royal Canadian Mounted Police RCMP .

Basahin ang buong istorya habang ang The Fifth Estate ay sumama sa police takedown ng dating federal government IT specialist na naging ransomware hacker (bagong window).

Siya ay si Sébastien Vachon-Desjardins.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Kaugnay na ulat

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.