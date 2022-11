Winnipeg Jets nanalo sa ice at sa stands sa 1st Filipino heritage night ng koponan

Ito ay pagkilala sa aming kultura at pagiging Pilipino sa komunidad — na kami ay may boses at napapansin at kinikilala. Masarap ito sa pakiramdam, sinabi ni Narciso sa loob ng Canada Life Centre bago hinarap ng NHL team ng siyudad ang Dallas Stars noong Martes ng gabi.

Sinabi ng 11 taong gulang na left winger na si Lucas Marana na excited siyang makita ang maraming ibang Pilipino sa game.

Pinsan ko ang nagdi-DJ upstairs, na talagang ipinagmamalaki ko ngayon bilang Pilipino. I just love it. Palagi ako nanonood ng mga game, pero mas espesyal ito talaga.

Talagang masaya ako na ginawa ito ng Jets para sa amin, ani Marana, suot ang shirt na may bagong Jets logo na Filipino ang tema.

Sinabi ni Alfie Narciso na mahalaga na makita ang kanyang kultura na nire-represent sa unang Filipino heritage night ng Winnipeg Jets noong Martes. Litrato: CBC News / Walther Bernal

Ang logo ay isang collaborative design nina Jonato Dalayoan, ang graphic, logo at mural designer at may-ari ng 4two Design Inc., at ni Marc Gomez, ang creative lead ng hockey branding ng True North Sports and Entertainment, sinabi ng Winnipeg Jets sa isang news release (bagong window).

Ang ginintuang araw na may walong sinag ay gumamit ng isang prominenteng simbolo mula sa watawat ng Pilipinas at kultura. Ang tatlong bituin sa loob ng bilog, ay makikita rin sa watawat ng Pilipinas, na kumakatawan sa tatlong pangunahing isla ng Pilipinas: Luzon, Visayas at Mindanao.

Tampok sa logo ang kulay ng watawat ng Pilipinas at ang tradisyonal na Filipino textile pattern. Ang bagong imahe ay tampok sa warmup jerseys ng koponan, na io-auction off matapos ang game upang suportahan ang mga inisyatiba para sa kabataang Pilipino sa komunidad.

Sinabi ni Neil Pergis oras na para gumawa ang koponan ng isang bagay upang makakonekta sa malaking Filipino community ng Winnipeg, na batay sa 2021 census ay binubuo ng humigit-kumulang 11 porsyento ng populasyon ng siyudad (bagong window).

Isang karangalan para sa akin ang maging Pilipino. At ang magsama-sama kami sa isang game, lalo na dito sa Winnipeg, ay mahalaga para sa Filipino community, ani Pergis.

Sinabi ni Kevin Donnelly, ang senior vice-president ng venues and entertainment para sa True North, ang organisasyon ay laging naghahanap ng paraan para yakapin at ipagdiwang ang iba’t ibang bahagi ng komunidad. Noong Martes, kasama rito ang pagtampok sa mga Pilipinong pagkain at inumin para sa fans.

Tangan ng isang babae ang isang sign na pinasasalamatan ang Winnipeg Jets para sa kanilang tribute sa kulturang Pilipino. Litrato: CBC News / Walther Bernal

Ang ekstrang concessions na available ay ang grilled chicken adobo bowl, tradisyonal na lumpia at chicken adobo skewer, sinabi ng Jets sa kanilang pahayag.

Ito ang realidad ng mundo. Tayo ay isang multicultural centre at isang multicultural world, kailangan mong magbigay ng atensyon sa makeup ng iyong komunidad at iparamdam sa kanilang lahat na sila ay welcome, ani Donnelly.

Nais namin na lahat ay maging komportable kapag sila ay dumating, i-enjoy ang espasyo kapag nandito sila at maramdaman na ito ay kanilang tahanan.

Ganito rin ang sentimyento ni NHL commissioner Gary Bettman, na nasa Winnipeg para sa unrelated media availability, bago maganap ang game noong Martes.

Unang-una sa lahat, nais namin na lahat ng tao — sinuman sila, saanman sila nanggaling, anuman ang kanilang paniniwala — na maging komportable at maging bahagi ng aming game, sinabi ni Bettman sa mga reporter bago ang laro nang tanungin tungkol sa Filipino heritage night ng Jets.

Ang laro na ito … ay tungkol sa pagsasama-sama ng mga tao at partikular ng mga nakababatang tao, pagtuturo sa kanila ng tamang values. Kaya sa palagay ko ito ay maganda.

Nagsimula ang game noong Martes sa isang puck drop ceremony na may mga panauhin mula sa Filipino community.

Kasama rito si Manny Aranez, commissioner ng Philippine Basketball Association; Aida Champagne, na aktibo sa Filipino community groups kabilang ang Manitoba Filipino Street Festival; at Rod Cantiveros, publisher ng Filipino Journal.

Ang Filipino Choir Musica, sa pangunguna ni artistic director Dante Aviso, ay nagtanghal ng pambansang awit ng Canada at Pilipinas bago mag-umpisa ang Winnipeg Jets game noong Martes. Litrato: CBC News / Walther Bernal

Kasama rin sa game-day commentary ang guest host na si Chester Pangan, na co-host ng Good Morning Philippines show sa CKJS 92.7 FM at hinaluan ng Tagalog ang brodkast, sinabi ng pahayag ng Jets.

Bukod sa pagtatanghal ng mga Pilipinong DJ bago ang game sa atrium at concourse, ang Filipino Choir Musica, na pinangungunahan ni artistic director Dante Aviso, ay nagtanghal ng national anthems at nagbigay ng entertainment sa intermissions.

Ang Filipino content ay na-extend maski sa aksyon sa ice, kung saan ang forward na si Jason Robertson, na ang ina ay Pilipino, ay binigyan ang Dallas ng short-lived 1-0 lead sa panamagitan ng isang goal noong second period.

Gayunpaman ang home team ay siniguro na uuwing masaya ang fans, nakaiskor ng limang unanswered goals para matalo ang Stars 5-1 at mapunta sa unang puwesto sa Central Division ng NHL.

PANOORIN | 'Masaya lang talaga ako na ginawa ito ng Jets,’ sinabi ng isang fan sa unang Filipino heritage night ng koponan:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Emily Brass