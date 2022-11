[Ulat] Collective agreement sa hiling na pay hike ng Ont. education workers inaabangan

Bumalik sa trabaho ang 55,000 na education workers at muling nagbukas ang klase sa mga eskwelahan sa Ontario para sa in-person schooling ng mga estudyante noong Martes.

Ito ay matapos inabot ni Ontario Premier Doug Ford ang alok na babawiin ang kontroberysal na Bill 28 kung ititigil ang labour strike.

Hindi maiwasan ni Rachel Andrada, isang Filipino Canadian at may dalawang nag-aaral na anak, ang mangamba sakaling humaba pa ang negosasyon ng magkabilang panig.

Si Rachel at kanyang asawa ay parehong namamasukan sa trabaho.

Inalagaan ng mga magulang ni Rachel ang kanyang mga anak nang matuloy ang planong pag-walkout ng libo-libong education workers kung kaya napilitan ang mga eskwelahan sa Ontario na magsara noong Biyernes at nitong Lunes.

Noong una iniisip ko sino mag-babysit, pero nandito naman ang dalawang magulang ko. Ang sa akin lang paano kung may trabaho [sila]? aniya.

Balik sa eskwela ang dalawang anak ni Rachel Andrada, nag-aaral sa Grade 8 at Grade 3, nang ibalik ang in-person schooling, Nobyembre 9, 2022. Litrato: Isinumite ni Rachel Andrada

Ayon kay Rachel, marami sa kapwa niya magulang na kailangan pumasok sa trabaho ang pinoproblema kung sino ang mag-aalaga sa anak at naghahanap ng bukas na daycare centres sa araw na kanselado ang mga klase sa eskwelahan.

Pero naunawaan at suportado niya ang hinihingi na umento ng mga education worker.

Araw- araw ko hinahatid at sinusundo ang mga bata. Kaya nakikita ko gaano kahirap 'yung ginagawa ng mga teachers mula umaga pagsundo ng mga bata. 'Yung kung paano asikasuhin nila ang mga bata during lunch time at uwian. Makikita mo talaga na mahirap ang work nila at kailangan talaga nila ang increase na 'yun, sabi ni Rachel.

Hiling na umento sa sahod

Hinihiling ng Ontario School Board Council of Unions (OBSCU) sa negosasyon sa gobyerno ng Ontario na taasan ng 11.7% ang sahod ng education workers.

Ang Ontario School Board Council of Unions OBSCU ay bahagi ng Canadian Union of Public Employees (CUPE) na kumakatawan sa mga manggagawa kasama ang educational asssistants, early childhood educators at custodians.

Dahil hindi nagkasundo ang gobyerno ng Ontario at unyon ng mga manggagawa nag-isyu ang Ontario School Board Council of Unions OSBCU ng strike notice sa loob ng limang araw sa probinsya noong ika-30 ng Oktubre.

Pero noong Oktubre 31, isang araw matapos mag-isyu ng strike notice, inihain ng Ontario government ang Bill 28. Ang batas ay nagbabawal sa labour strike ng unyon at mga manggagawa. Papatawan ng malaking multa ang lalabag dito na aabot sa $4,000 kada araw para sa isang indibidwal habang aabot sa $500,000 naman para sa unyon.

Paggulong ng negosasyon matapos iatras ang 'strike'

Noong Martes, sinabi ni Ford na magpipresenta ang kanyang gobyerno ng isang pinabuti na alok sa pagbabalik ng collective bargaining sa unyon. Hindi na siya nagbigay ng detalye pero sinabi na ang nasabing alok ay mabuti lalo na sa manggagawa na mababa ang kita.

“Gusto namin ng deal na patas para sa mga mag-aaral, patas para sa mga magulang, patas para sa mga nagbabayad ng buwis at patas para sa mga manggagawa, partikular ang mga manggagawang mababa ang kita,” aniya.

Higit 600 ang mga eskwelahan sa elementarya at sekondarya sa nasasakupan ng Toronto District School Board (TDSB). Tinatayang higit 247,000 na estudyante ang nag-aaral sa mga naturang eskwelahan.

Sa panayam ng Radio Canada International sa telepono kay Jesselyn Dungo, guro sa isang eskwelahan sa bahagi ng East York sa Toronto, kasama umano siya na titindig para sa mga katrabaho na ayon sa kanya ay itinutulak sa 'di makatarungan na posisyon.

Sila ay nasa mesa para makipagnegosasyon. Hiling nila sa gobyerno na pumunta at makipag-usap sa kanila, depensa niya sa katrabaho na nag-strike. Hindi namin magagawa ang trabaho namin nang wala sila. Sila ang backbone sa aming mga trabaho na aming inaasahan. Halimbawa, IT support ng TDSB, maging sa pagpapatakbo ng Safe Arrival sa eskwelahan. Dagdag pa rito ang custodial staff para may agos ng tubig, nagtsetsek sa boilers para siguraduhin na maayos ang temperatura at ligtas, dagdag niya.

Si Jesselyn ay mahaba na ang karanasan sa nagdaan na labimpitong taon ng panunungkulan sa Toronto District School Board TDSB . May dalawa siyang anak kaya ramdam din niya ang pinagdadaanan ng mga magulang nang kanselahin ang mga klase dahil sa labour strike.

Pero hiling niya sa mga magulang na maging mapanuri at aktibo sa pakikipag-ugnayan sa eskwelahan ng mga anak para higit maunawaan ang mga isyu ukol dito.

Napabuntong-hininga at napapigil si Jesselyn nang tanungin kung ano ang kanyang nais iparating sa gobyerno ng Ontario kaugnay ng pakikipagnegosasyon ng unyon para sa pay hike.

“Kung pupunta ka sa mesa nang buo ang tiwala, at sinabi mo ang ebidensya batay sa katotohanan at balikan ka ng isang tao at sabihin sa iyo, ‘Hindi kami naniniwala sa anumang sinasabi mo.’ At hindi lang iyon, kundi ‘Paparusahan ka namin.’ Paano ba at [kung] buo ang iyong loob para humingi ng kasing simple ng para sa isang sahod na sapat lang para mabuhay ka? Ano sa palagay mo ang dapat na tugon?"

Bahagyang humupa ang tensyon sa magkabilang panig nang tumugon ang Canadian Union of Public Employees CUPE na itigil ang strike sa pangako na babawiin ng gobyerno ng Ontario ang Bill 28.

Ipinaalam ng Toronto District School Board sa isang tweet ang muling pagbubukas ng mga eskwelahan noong Lunes.

Gayundin sa mga eskwelahan ng iba-ibang district school boards sa buong lalawigan ng Ontario.

Tuloy ang negosasyon para magkasundo ang dalawang panig sa isang ipapatupad na umento ng sahod para sa education workers.