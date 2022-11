Saskatchewan magre-recruit ng mga health-care worker sa Pilipinas ngayong Nobyembre

May vibrant at lumalaking populasyon ng mga Filipino Canadian, ang Saskatchewan ay may malakas at makabuluhang relasyon sa Pilipinas. Pahihintulutan kami ng misyon na ito na direktang makasalamuha ang mga Pilipinong health-care workers at akitin sila sa probinsya, ani Saskatchewan Minister of Health Paul Merriman. Ang inisyatiba na ito ay isa sa mga paraan kung saan ang aming gobyerno ay tinutupad ang aming pangako na akitin ang daan-daang dagdag na health-care workers sa aming palakaibigan na mga komunidad sa Saskatchewan na nasasabik na silang i-welcome.

Simula Nobyembre 28, isang serye ng mga workshop at information session ang iho-host sa loob ng limang araw sa Maynila ng delegasyon ng Saskatchewan kasama ang mga kinatawan ng Saskatchewan Health Authority (SHA) na mag-iinterbyu on-site. Pangungunahan ito ni Minister Merriman na mamumuno sa delegasyon at lalahok sa targeted na mga pagpupulong kasama ang mga pangunahing opisyal mula sa ilang partner agencies upang palakasin ang mahalagang relasyon ng probinsya sa Pilipinas at tuklasin ang mga makabagong oportunidad para pagtibayin ang partnership.

Inanunsyo ng Saskatchewan ang intensyon na mag-recruit ng daan-daang bagong health-care workers mula sa ibang bansa. Habang nasa Maynila, ang pokus ay nasa recruitment ng mga kwalipikadong health-care workers kasama ang registered nurses, continuing care assistants, at iba pang high priority professions.

Naranasan ng aming probinsya ang tagumpay sa pag-welcome ng mga Pilipinong nurses at iba pang health-care workers sa aming workforce at komunidad, sinabi ni Minister of Mental Health and Addictions, Seniors and Rural and Remote Health Everett Hindley. Ang Saskatchewan ay tahanan na ngayon ng isang malaki at umuunlad na Filipino community. Nagkakaroon na tayo ng maraming interes mula sa Pilipinas ukol sa mga available na health-care jobs na sinusubukang punan ng probinsya sa kasalukuyan. Nag-aalok kami ng iba’t ibang insentibo, suporta sa settlement at assistance sa mga asawa upang makahanap ng trabaho sa probinsya.

Ang misyon ay isusulong ang pangmatagalang kolaborasyon at palitan sa pagitan ng Saskatchewan at post-secondary institutions ng Pilipinas sa curriculum, alignment ng nurse training programs at development ng mga pathway para i-fast-track ang Filipino health sciences graduates sa Saskatchewan labour market. Sasamahan sa misyon si Minister Merriman ng mga kinatawan ng dalawang unibersidad sa Saskatchewan at ng Saskatchewan Polytechnic.

Isang interactive web page na tinatawag na Saskatchewan.ca/HHR-Philippines (bagong window) ang tina-target ang Filipino audience at nagbibigay ng mga detalye tungkol sa misyon, pagpaparehistro para sa information at recruitment events sa Maynila, gayundin ang paparating na mga webinar at iba pang online tools at resources.

Inanunsyo ng Saskatchewan Health Human Resources HHR Action Plan noong Setyembre na mag-i-invest ito ng mahigit C$60 milyon at magdadagdag ng higit 1,000 na health professionals sa health system sa susunod na mga taon.

Ang mga detalye tungkol sa health-care opportunities, paano i-access ito at mas maraming impormasyon tungkol sa Health Human Resources Action Plan ng probinsya ay available sa isang dedicated na website saskatchewan.ca/HHR (bagong window).

Isang artikulo na inilabas ng Embassy of Canada in the Philippines na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.