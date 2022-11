Bakit nakangiti si Joe Biden ngayong umaga, kahit may mga setback sa U.S. midterm

Dahil ang susunod na dalawa ay maaaring maging mahirap.

Ang posibleng pagkatalo ng kanyang partido sa U.S. House of Representatives sa midterm election noong Martes ay mangangahulugan ng parehong personal at propesyonal na pagkaligalig.

PANOORIN | Key takeaways mula sa resulta ng U.S. midterm elections:

Malamang ang ibig sabihin nito ay isang kalaban na Kongreso na haharangin ang kanyang legislative agenda at iimbestigahan ang kanyang anak, ang negosyo ng kanyang pamilya, ang mga opisyal ng administrasyon, ang FBI, at si Dr. Anthony Fauci.

Gayunpaman, ito ang pinakanakakagulat na parte: Maaaring nagbubunyi si Biden.

Dahil may nakakasorpresang pangyayari tungo sa inaasahan na pambubugbog sa mga Democrat. Hindi iyon nangyari.

Definitely hindi ito isang Republican wave, that's for darn sure, malungkot na sinabi ni Republican Sen. Lindsey Graham sa NBC.

Ang partido ng presidente ay tila mawawalan ng manipis na majority sa U.S. House of Representatives habang nananatiling competitive na hindi inaasahan.

Hindi ito ang tipo ng midterm pounding na karaniwang nararanasan ng nakaupong mga presidente mula kay Lyndon Johnson hanggang kay Ronald Reagan, Bill Clinton at Barack Obama.

Basahin ang buong analysis dito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.