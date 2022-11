[Ulat] ‘Canada is our home’ wika ng unang Pilipinong konsehal sa kasaysayan ng Burnaby

We have a social responsibility to be a part of how its future is shaped, dagdag pa ng immigration consultant at front-line community service provider na tubong Bulacan ang mga magulang at nanirahan sa Pasig bago nag-migrate sa Canada taong 1977.

Nagtapos sa ika-anim na puwesto si Maita, na tumakbo sa ilalim ng Burnaby Citizens Association, mula sa walong kandidato na nahalal bilang mga bagong konsehal ng lungsod. Siya ay nakakuha ng 11,349 na boto o 5.28%. Ayon kay Maita, ang Burnaby ang isa sa pinaka-diverse na siyudad sa Canada.

Batay sa 2021 census data ng Statistics Canada, sa 166,690 na visible minority population ng Burnaby, ang mga Pilipino ang pangatlong may pinakamalaking bilang (14,290) sumunod sa South Asia (23,155) at Tsina (81,795). Ayon sa parehong datos, 23% ng populasyon ng Canada o 8.3 milyong tao ay binubuo ng mga imigrante at ang kabuuang bilang ng mga Pilipino sa buong bansa ay umabot na sa 957,355 o 2.58%.

Nasa dugo ang paglilingkod sa publiko

Marahil nasa dugo na ni Maita ang paglilingkod sa mga kababayang Pilipino. Ang kanyang lolo ay naupo bilang alkalde ng bayan ng Marilao sa Bulacan sa loob ng apat na termino. Ang kanyang tito at pinsan ay naging alkalde at bise alkalde rin sa parehong bayan. Samantala ang kanyang ama ay minsang naging konsehal sa Pasig bago sila lumipat sa Canada at nagpatuloy na magsilbi sa komunidad ng mga Pilipino sa British Columbia. Growing up my parents, especially my dad, were always active in the Filipino community here in leading some organizations and creating some, kuwento ni Maita.

Si Maita rin ang kauna-unahang Pilipino na tumakbo bilang konsehal sa lungsod ng Vancouver nang siya ay estudyante pa lang sa Simon Fraser University. I remember part of the reason I ran was because I believed in the importance of having representatives from different communities at City Hall, aniya.

Hindi siya pinalad na manalo noong panahon na iyon ngunit nagpatuloy na maging mas involved sa pag-organisa ng komunidad matapos makilala ang ilang Pilipinong kababaihan na inorganisa ang live-in caregivers at mga kabataang Pilipino. Meeting them was life-changing and from then on … I was committed to doing all I could to empower our community and to help the most vulnerable in our society, sinabi ni Maita sa Radio Canada International RCI .

At sa naganap na halalan sa Burnaby noong nakaraang buwan, si Maita ay nagtagumpay. Nang tanungin kung bakit siya tumakbo, sinabi ni Maita na nais niyang magkaroon ng makabuluhang aksyon tungkol sa isyu ng housing, climate change at tumataas na cost of living para sa mga residente ng Burnaby. Nais din niya na gawing isa sa pinaka-inclusive, vibrant at dynamic na lungsod ang Burnaby sa rehiyon. I ran for city council with the Burnaby Citizens Association BCA to take meaningful action on these issues. And to ensure that the City Council reflected the diversity of the people it serves, aniya.

Matapos ang eleksyon, ipinagmalaking sinabi ni Maita na ang Burnaby ngayon ang unang pangunahing siyudad sa British Columbia kung saan ang karamihan ng mga konsehal ay mga taong iba ang lahi bukod sa puti (people of colour) at ang council ay sumasalamin sa mga mamamayan ng Burnaby.

Ang papel ng mga Pilipino sa pulitika ng Canada

Tinanong din ng Radio Canada International RCI kung naniniwala ba siya na dapat maging involved ang Filipino Canadians sa pulitika sa kanilang bagong tahanan, ang Canada. Ang kanyang sagot ay isang dumadagundong na "Oo!" Naniniwala si Maita na mahalagang marinig ang boses ng mga Pilipino dahil dito magsisimula ang pagbabago sa sistema. Filipinos need to be more engaged in politics. It’s important for us to speak up and get involved because this is how we can effect systemic changes that address our interests, aniya. Dagdag pa ni Maita, ang mga Pilipino ay mahalagang bahagi ng mga komunidad sa buong Canada. Ito umano ang kanilang tahanan at may responsibilidad ang bawat Pilipino na maging bahagi ng paghubog ng kinabukasan ng lipunan.

Payo sa mga Pilipino na nais sumunod sa kanyang yapak

Ayon kay Maita, hindi niya pinlano na maging isang elected official. Sa halip, mayroon siyang laging pagnanasa na maging bahagi ng isang movement o grupo na nagsama-sama upang gawing mas maganda ang mga bagay para sa ordinaryong tao at ang oportunidad para tumayong kandidato ay dumating lang bilang parte nito. I think it’s also important for folks to get involved in organizations or [political] parties that share their values. And to step forward to take leadership roles within them, binigyang-diin ni Maita. As Filipino Canadians, we also need to recognize we are leaders and that we have the capacity to be part of elected office … from council to the legislature and parliament.

Matatandaan na si Dr. Rey Pagtakhan ang unang Pilipino na naging Miyembro ng Parlamento o MP mula 1988 hanggang 2004. Siya ay naging ministro sa gabinete ng gobyerno nina Jean Chrétien at Paul Martin.

Samantala, si Rechie Valdez naman ang unang babaeng Pilipino na nahalal bilang MP sa House of Commons noong 2021.

Itinalaga naman ni Prime Minister Justin Trudeau si Dr. Gigi Osler na isa ring Filipino Canadian sa Senado ng Canada noong nakaraang buwan.