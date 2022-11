Manitoba nagdagdag ng $900K sa grant para sa newcomers na papasok sa eskuwelahan

Bilang resulta, inanunsyo ng probinsya noong Lunes ang dagdag na $900,000 sa isang grant na tutulong sa mga eskuwelahan na magbigay suporta para sa mga newcomer na estudyante.

Naramdaman namin na kailangan ng dagdag na suporta, sinabi ni Education and Early Childhood Learning Minister Wayne Ewasko sa isang anunsyo sa Miles Macdonell Collegiate sa East Kildonan neighbourhood sa Winnipeg.

Ang investment na ito ay susuportahan ang aming mga eskuwelahan at mga school division sa pagtugon sa pagtaas ng mga newcomer na tumakas mula sa mga bansa na apektado ng digmaan.

Ang pondo mula sa Intensive Newcomer Support Grant (bagong window) ay pinapayagan ang mga eskuwelahan na magbigay ng programming na iniayon sa indibidwal na mga pangangailangan ng bawat estudyante — marami sa kanila mula sa refugee backgrounds at naudlot ang pag-aaral o ang literacy ay mababa.

Ang dagdag na pondo ay dinoble ang kabuuang halaga ng grant para sa taon na ito na higit $1.8 milyon.

Sa nakalipas na anim na linggo, 512 na newcomer students ang nag-enroll sa mga eskuwelahan sa River East Transcona School Division pa lamang ng siyudad. Ito ay kasing dami ng mga dumating noong buong nakaraang taon, sinabi ni Sandra Herbst, superintendent at CEO ng River East Transcona School Division RETSD .

Sa mga ito, 246 ang nagmula sa Ukraine at ang iba naman ay mula sa Nigeria, India at Pilipinas.

Ikinuwento ni Herbst ang istorya ng isang estudyante, si Michael, na dumating sa Winnipeg noong tagsibol kasama ang kanyang ina. Sila ay dumating mula sa Ukraine sa pamamagitan ng Budapest, Hungary at Ireland bago nag-land sa Toronto at pumunta sa Winnipeg.

Naiwan ang ama ni Michael sa Ukraine upang ipagtanggol ang naturang bansa, ani Herbst.

Binigyang-diin niya na si Michael ay may problema sa pandinig, at siya ay nilagyan ng mga hearing aid at binigyan ng access sa isang transmitter na nagpapalakas sa tunog ng boses ng kanyang mga guro.

Sa pamamagitan ng mga suporta gaya nito, si Michael ay nakapagtaguyod ng malakas na koneksyon sa kanyang mga kaklase, umuunlad sa kanyang edukasyon at ibinabahagi ang kanyang passion para sa piano at athletics, ani Herbst.

Dahil sa pinagdaanan na malulupit na karanasan ng marami sa ating mga newcomer, naniniwala kami na importante para sa mga estudyante at kanilang mga pamilya na magkaroon ng malakas na pagsisimula sa kanilang bagong eskuwelahan sa kanilang bagong komunidad, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.