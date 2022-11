Pilipinas tinanggal ang ban sa pagpapadala ng mga manggagawa sa Saudi Arabia

Inihinto ng labour officials ang pagpapadala ng mga manggagawa sa oil-rich kingdom isang taon na ang nakaraan dahil sa mga pang-aabuso, kasama ang hindi pagbabayad ng sahod sa libo-libong Filipino construction workers, at ang banta ng coronavirus.

Sinabi ni Susan Ople, na pinamumunuan ang bagong tayo na Department of Migrant Workers, na ang ilang buwan na negosasyon sa mga opisyal ng Saudi Arabia ay nauwi sa isang kasunduan ukol sa dagdag na safeguards, kasama ang pagpapatupad ng isang standard employment contract na nagbibigay ng insurance coverage para sa mga manggagawa na hindi nababayaran ng sahod at pinahihintulutan ang mga manggagawa na mag-iba ng employer sa kaso ng pang-aabuso.

Sa ilalim ng bagong employment contract na tinitiyak ang higit na proteksyon ng mga manggagawa, ang aming mga manggagawa ay maaari nang humanap ng gainful employment sa isa sa pinakamalaking labour market sa buong mundo, sinabi ni Ople sa isang pahayag.

Mahigit 189,000 na mga Pilipinong manggagawa ang napadala sa Saudi Arabia noong 2019 bago tumama ang coronavirus na pandemya. Ang iba pang top destinations para sa mga manggagawang Pilipino ay ang Estados Unidos, Singapore, Japan, United Arab Emirates at United Kingdom.

Ang isang mas transparent at mas patas na arrangement para pag-usapan ang mga alitan sa pagitan ng mga manggagawa at employer ay ia-adopt ng Saudi Arabia at ang reklamo sa human trafficking ay direktang hahawakan ng Saudi officials na magpopokus sa naturang problema para sa mas mahusay na pagresponde, sinabi ng mga Pilipinong opisyal.

Sinabi ni Ople na ang mga opisyal ng Saudi Arabia ay bibisita sa Pilipinas ngayong buwan para sa isang joint review ng mga sahod ng mga Pilipinong manggagawa at ipagpapatuloy ang mga diskusyon tungkol sa mga hindi nabayarang suweldo ng libo-libong Filipino construction workers mula pa noong 2016.

Mga a tenth ng 109 milyon na Pilipino ang nagtatrabaho at namumuhay sa ibang bansa at ang malaking halaga ng pera na ipinapadala nila sa bansa ay nakakatulong na panatilihing nakalutang ang consumption-driven economy ng Pilipinas sa loob ng maraming dekada. Noong nakaraang taon, ang rekord na $31 bilyon ay ipinadala sa Pilipinas, na pinagtibay ang pagrekober ng ekonomiya ng bansa, na naranasan ang pinakamalalang post-World War II recession noong 2020 dahil sa matagal na coronavirus lockdowns.

Ang downside ng largely poverty-driven diaspora ay ang nagpapatuloy na mga report ng pang-aabuso at eksploytasyon, lalo na ng mga maid, na kung minsan ay nauuwi sa seryosong injuries o kamatayan na nagdulot ng mga pag-aalsa sa Pilipinas.

Ang mga opisyal ng Pilipinas ay nasa ilalim ng tumataas na pressure na mas marami pa ang gawin upang i-monitor ang kaligtasan ng mga Pilipinong manggagawa sa buong mundo. May mga panawagan din sa gobyerno na palakasin ang employment at living standards sa Pilipinas, kung saan milyon-milyon ang nabubuhay sa kahirapan, para mas kaunting tao na lang ang kailangang iwanan ang pamilya para magtrabaho abroad.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.