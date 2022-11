Mas kaunti sa 7% ng mga batang Canadian edad 5 pababa ang may COVID-19 bakuna

Ang pinakahuling mga numero (bagong window) mula sa Public Health Agency of Canada ay ipinapakita na, mula Oktubre 9, 6.5% ng mga bata edad lima pababa ay naturukan na ng isang dose ng bakuna, habang 1% ang naturukan na ng dalawang dose.

Kung ikukumpara, 86.9% ng Canadians edad lima pataas ang naturukan na ng isang dose, habang 84.2% ang may dalawang dose.

PANOORIN | Mga doktor nag-aalala sa mga bata na wala pang limang taong gulang dahil sa mababang COVID-19 vaccine uptake:

Ang coverage para sa COVID vaccination para sa mga bata na wala pang limang taong gulang ay medyo kapansin-pansin na mababa, ani Shannon MacDonald, isang nursing professor sa University of Alberta na pinamumunuan ang applied immunization research team ng unibersidad.

Sinabi ni MacDonald na ang mga magulang ay may iba’t ibang approach sa kanilang mas nakatatandang anak kaysa sa mga nakababata.

Nakita natin na, pagdating sa COVID vaccines, ang willing silang gawin para sa 12 taong gulang ay iba sa willing silang gawin para sa limang taong gulang, [at iyon] ay iba sa dalawang taong gulang, aniya.

Ito ay isang bagay na partly umiikot sa parental choice.

Sinabi ni MacDonald na ang access ay may papel din na ginagampanan, binigyang-diin niya na ang mga bakuna ay ni-roll out sa buong bansa batay sa edad, ibig sabihin ang mga pamilya ay kinailangang pumunta sa klinika ng ilang beses.

Sa Canada, aniya, ang uptake para sa routine childhood immunizations ay tipikal na nasa 80% plus — pero ang COVID-19 vaccination ay kakaiba dahil ito ay bago.

Hindi pa ito masyadong matagal; ang mga magulang ay nag-aalala ng kaunti tungkol sa long-term picture ng kung ano ang mangyayari, aniya. Ang behaviours at attitudes ng mga magulang ay naiiba pagdating sa pagbabakuna laban sa COVID.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.