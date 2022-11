Dahil sa bagong Canadian immigration targets, alalahanin tungkol sa housing tumaas

Sinabi ng mga pederal na opisyal na makakatulong ito na i-boost ang ekonomiya, pero ang target ay nagbunsod din ng mga alalahanin kung saan maninirahan ang mga bagong mamamayan na ito, dahil sa nagpapatuloy na krisis sa housing.

Sinabi ni Vancouver property tax expert Paul Sullivan, ng Ryan ULC, isang global business tax software at real estate consulting firm, na kailangan ng Canada ang mas mahusay na plano upang parehong i-boost ang isang nabugbog na ekonomiya at tiyakin na may sapat na housing at mga serbisyo para sa darating na Canadians.

Nagtatayo kami ng humigit-kumulang 265,000 na bahay kada taon. At ngayon pinag-uusapan natin dito ang 500,000 na imigrante na darating bawat taon. Kulang na ang suplay natin dati bago pa natin pag-usapan ang immigration influx na ito, ani Sullivan.

Hindi lang ito mga bahay, ito rin ay mga daycare, mga pampublikong sasakyan, mga ospital. Ano ang plano, guys? Parang, hindi ka puwedeng basta na lang kumuha ng mga tao.

Habang ang ilan ay nag-aalala na ang rekord na pagdating ng mga bagong mamamayan ay magpapataas lalo sa presyo ng mga bahay, sinabi ng data experts na ang takot na iyon ay walang matibay na pundasyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.