Hukom nagdesisyon na immune si Doug Ford mula sa pagtestigo sa Emergencies Act inquiry

Nag-isyu ang komisyon ng summons para kina Ford at Jones noong Oktubre 24, at sila ay nakaiskedyul na magbigay ng testimonya sa Public Order Emergency Commission (POEC) ngayong Huwebes.

Hinamon nina Ford at Jones ang summons ng inquiry sa pamamagitan ng pagbanggit na ang parliamentary privilege ay pinoprotektahan sila mula sa pagtestigo, dahil ang lehislatura ng Ontario ay nasa session.

Sa kanyang desisyon, sumang-ayon si Justice Simon Fothergill.

Ang pribilehiyo ay nagbibigay sa premier at minister ng isang lawful excuse na hindi sumunod sa summons na inisyu ng commissioner noong Oktubre 24, 2022, sulat ni Fothergill sa kanyang desisyon ngayong Lunes.

Pero hindi sumang-ayon si Fothergill sa argumento nina Ford at Jones na ang summons ng inquiry ay hindi inisyu ng lehitimo.

Ako ay satisfied na ang commissioner ay may jurisdiction na mag-isyu ng summons. Ang mga bagay ukol sa pagtawag sa premier at minister upang tumestigo ay nasa loob ng scope ng mandate ng commissioner, at tila ang parehong saksi ay may mahalagang ebidensya na iaalok, sulat ni Fothergill.

Ngayong Lunes sa isang news conference, sinabi ni Ford na hindi niya nararamdaman na kailangan niyang tumestigo sa inquiry.

Ito ay pederal … inquiry, batay sa paggamit ng pederal na gobyerno para sa Emergencies Act. Ito ay isang pederal na isyu, ani Ford.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.