Vancouver iho-host ang unang in-person meeting ng mga health minister sa 4 na taon

Ang dalawang araw na meeting, na co-chaired nina federal Health Minister Jean-Yves Duclos at B.C. Minister of Health Adrian Dix, ay inaasahan na isesentro sa Canada Health Transfer. Ito ang pinakamalaking federal transfer sa mga probinsya at teritoryo at pinopondohan ang pangangalagang pangkalusugan sa buong bansa.

Sa 2020-2021 fiscal year ang Canada Health Transfer ay umabot sa mahigit $42 bilyon (bagong window). Noong tag-init ang pederal na gobyerno ay nagdagdag ng $2 bilyon sa isang one-time top-up sa $45.2 bilyon na sinasabi nilang matatanggap ng mga probinsya at teritoryo ngayong taon.

Ang mga probinsya gaya ng British Columbia ay itinutulak ang Canada na taasan ang health transfers habang nahihirapan silang tugunan ang health-care demands mula sa nagpapatuloy na COVID-19 na pandemya, opioid at mental health crises.

Dalawa at kalahating taon na ang pandemya, nasa higit anim na taon na tayo ng isang public health emergency sa overdose public health emergency sa B.C., sinabi ni Dix noong isang linggo. May mga isyu sa bawat probinsya sa bansa at oras na para ang pederal na gobyerno, na may mahahalagang responsibilidad dito, na seryosohin ang kanilang mga responsibilidad.

May hindi pinagkasunduan ang Canada at ang mga probinsya at teritoryo tungkol sa kung gaano kalaki ang dapat bayaran ng Canada Health Transfer para sa pangangalagang pangkalusugan ng buong bansa, pero para sa mga doktor tulad ni Dr. Alika Lafontaine, presidente ng Canadian Medical Association, malinaw na hindi ito sapat.

Alam talaga namin na kailangan namin ng pera, aniya, dagdag pa ni Lafontaine ang mga health minister ay dapat mas marami ang gawin ngayong linggo kaysa makipag-alitan tungkol sa budget. Ang mas importanteng tanong at diskusyon ay kung paano gagastusin ang pera na iyon.

Ang mga pagpupulong sa Lunes at Martes ay dumating apat na buwan matapos magsama-sama ang mga premier ng Canada sa Victoria para mag-demand ng mas maraming pondo para sa health-care mula sa pederal na gobyerno.

Noong Marso, isang buwan bago ipinanukala ng federal Liberals ang kanilang pinakahuling federal budget, nangako si Duclos ng $2 bilyon para tulungan ang mga probinsya at teritoryo na i-clear ang health-care backlog na nilikha ng pandemic crisis.

Ngunit noong Abril walang bagong pondo na inanunsyo para sa health-care system ng Canada sa 2022 budget, bukod sa pondo para sa national dental care program at mental health services.

Iniulat ng 2022 federal budget na simula noong pandemya, ang pederal na gobyerno ay nag-invest ng mahigit $69 bilyon sa pangangalagang pangkalusugan.

