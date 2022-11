Canadian staff kasama sa mass layoffs sa Twitter

Sa isang liham sa mga empleyado na nakuha ng maraming media outlet, sinabi ng kompanya na ang mga empleyado ay malalaman ito bandang tanghali eastern time kung sila ay na-lay off. Sinabi sa email sa mga staff na ang pagbabawas ng mga trabaho ay kinakailangan upang tiyakin ang tagumpay ng kompanya sa hinaharap.

Hindi nakasaad sa email kung ilang tao ang mawawalan ng trabaho, pero ang dating reports sa kompanya ay ipinapahiwatig na si Musk ay naglalayong bawasan ang staff sa pagitan ng 50 at 75 porsyento.

Sa buong mundo, ang Twitter ay may 7,500 na empleyado. Humigit-kumulang 250 ang nasa Canada, karamihan sa Toronto at Vancouver, pero ang kompanya ay pinahihintulutan ang remote work.

At least dalawa sa senior leaders ng kompanya sa Canada ang natanggal. Si Paul Burns, ang managing director ng Canadian operations ng kompanya, at si Michele Austin, ang director ng public policy ng Twitter para sa Estados Unidos at Canada, na inanunsyo ang kanilang pag-alis mula sa San Francisco-based tech giant sa social media ngayong Biyernes.

Ang email sa staff ay hiniling sa office staff na umuwi, at itsek ang kanilang email para sa balita tungkol sa kanilang employment status. Pagsapit ng 9AM PST sa Biyernes Nobyembre 4, lahat ay makakakuha ng individual email na may subject line: Ang papel mo sa Twitter, saad sa email. Paki tsek ang iyong email, kasama ang spam folder. Kung naapektuhan ang iyong employment, makakakuha ka ng notification sa pamamagitan ng iyong Twitter email.

Pagsapit ng tanghali, hindi nagbigay ng opisyal na kumpirmasyon ang kompanya kung ilan ang natanggal sa trabaho, pero maraming staffers ang nag-break ng balita ukol sa kanilang pagkaka-layoff sa Twitter, sa ilalim ng hashtag na #OneTeam.

Sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, ang mga employer na may at least 100 na empleyado ay required na sabihin ang layoffs kung involve ang 500 o higit pang empleyado, regardless kung ang kompanya ay publicly traded o privately held.

Sa isang tweet na ipinadala ngayong Biyernes habang nalalaman ng mga empleyado kung nawalan na sila ng trabaho, sinisi ni Musk ang mga aktibista sa inilarawan niya bilang isang malaking pagbagsak ng revenue mula nang mag-take over siya sa Twitter noong nakaraang linggo. Hindi niya sinabi kung gaano kalaki ang ibinaba ng revenue.

Ang malalaking kompanya kasama ang General Motors, General Mills at Audi ay itinigil ang ads sa Twitter dahil sa mga katanungan kung paano patatakbuhin ang Twitter sa ilalim ni Musk.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press