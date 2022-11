[Ulat] Ahensyang pag-aari ng Pinoy kinuha magsuplay ng healthcare workers sa 22 ospital

Inihayag ni Bernard Garcia, Chief Executive Officer ng Premium Healthcare Providers (PHP), sa panayam ng Radio Canada International na 22 na ang bilang ng mga ospital na bahagi sa nakuha na kontrata kamakailan.

Hindi namin inaasahan. Mga kalaban namin [sa bidding] malalaking companies. Those are multimillion-dollar companies, sabi ni Bernard.

Naniniwala si Premium Healthcare Providers CEO Bernard Garcia na maliban sa naitayong reputasyon ng kompanya ay malaking factor ang alok na presyo sa serbisyo sa kompetisyon ng mga ahensya. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Pinakahuli sa nakuhang kontrata ng Premium Healthcare Providers PHP ang tulungan masuplayan ng healthcare workers ang tatlong ospital na Scarborough Health Network- General Hospital, Centenary Hospital at Birchmount Hospital.

Pinalawak ng staffing agency ang hiring para sa nurses at personal support workers ng kompanya kasunod ng nakuha na mga kontrata.

Ang mga hospitals na 'yan may mga direct hire 'yan. Kami ang pumupuno sa pagkukulang nila. Halimbawa, may nagsabing hindi ako makapasok kasi may sakit for one week o kaya may calling in sick (hindi makatrabaho) sa isang ospital. Diyan kami pumapasok. Kami 'yung pumupuno kapag nagkulang sila. Pero sa sobrang dami ng pagkukulang na ‘yon kaya ganun kalaki ang demand sa staff, sabi ni Bernard.

Ang bidding sa serbisyo ng healthcare workers

Nagsumite ng proposal ang team ni Bernard Garcia noong Marso 2022.

Naghanap noon ng ahensya na magsusuplay ng nurses at personal support workers sa mga ospital ang MMC Plexxus Sourcing Collaborative (MPSC), isang large-scale joint-sourcing initiatives.

Ang MMC Plexxus Sourcing Collaborative MPSC ay nabuo noong 2019 sa kolaborasyon ng dalawa sa malalaking organisasyon para sa public health supply chain service sa Ontario: ang Mohawk Medbuy at Plexxus.

Ang commitment namin sa kanila is 90% fill-in rate. Ibig sabihin sa 100 kailangan 90 katao mai-provide namin sa kanila para ma-meet namin ang expectation, ani Garcia.

Sa website ng Ontario Hospital Association mayroong 140 na ospital sa buong Ontario.

Nakuha ng Premium Healthcare Providers ang kontrata para magsuplay sa oras na kakailanganin ang nurses at caregivers sa 22 ospital na mga ito sa nagpapatuloy na proseso ng bidding.

Krisis sa healthcare system

Ilan sa mga ospital sa Ontario ang naiulat noon na napilitan isara ang isang departamento ng ospital dahil sa kakulangan ng nurses.

Noong Hulyo 2022, naiulat na napuwersa ang Bowmanville Hospital na isara ang kanilang Intensive Care Unit dahil sa matinding staff shortage.

Kaugnay na ulat

Ang Bowmanville Hospital ay kabilang na ngayon sa susuplayan ng nurses at caregivers ng Premium Healthcare Providers PHP sa ilalim ng kontrata sa Lakeridge Health. Dalawang iba pa na ospital ang nasa ilalim ng pangangasiwa ng Lakeridge Health: ang Ajax Pickering Hospital at Oshawa Hospital.

Ang bisyon lang talaga namin ang makatulong [to] bridge the gap sa healthcare system. Isang quote mula sa Bernard Garcia, CEO, Premium Healthcare Provider

Higit sa 700 ang kasalukuyan na healthcare workers ang sinasabing nakahanda para sa deployment ng Premium Healthcare Providers sa iba-ibang ospital, retirement at long-term care homes na ayon kay Premium Healthcare Providers PHP Vice President for Healthcare Division Kris Gundino ay kinikilala na masipag sa trabaho.

Masasabi ko na dahil karamihan sa empleyado namin ay Pilipino, madalas ang feedback ay napakapositibo. Matulungin at passionate ang aming staff. Saanman namin sila dinadala at sa mga pinupuntahan namin, mabilis silang naka-adapt. Nagagawa nila ang trabaho, ani Gundino.

Marami sa na-hire ngayon ng Premium Healthcare Providers PHP ay mga newcomers, internationally educated nurses (IENs), at mga international students o kanilang pamilya na healthcare workers.

Maliban sa nurses at caregivers, inaalok ng staffing agency ang serbisyo ng COVID-19 screeners, environmental cleaners, primary care paramedics, emergency first responders, kitchen aides at cook.

Tinututukan ni Kris Gundino ang iskedyul sa deployment ng mga healthcare worker sa healthcare facilities na kumukuha ng kanilang serbisyo. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Naghahanap kami ng mga may passion sa trabaho. Kapag ang nagtatrabaho ay napaka-passionate sa kanilang ginagawa bilang nurses, healthcare workers, ang lahat ay magiging maayos, dagdag ni Gundino.

Simula ng PHP

Nagpasya noong 2019 sina Bernard at Lizel Garcia na humiwalay sa dating kasosyo at magtayo ng sariling kompanya alok ang non-urgent care services, ang Premium Healthcare Providers.

Ang mag-asawa ay parehong nakapagtapos ng nursing sa Pilipinas.

Nag-umpisa ng operasyon ang Premium Healthcare Providers gamit ang isang ambulansya sa pagkuha at paghatid ng pasyente sa ospital.

Noong 2020, dahil sa pandemya lumaki 'yung needs kaya nakuha kami para suportahan ang Public Health Canada. Nagkaroon kami ng dalawang additional vehicles pa. So kami 'yung kumukuha ng mga travellers na dumating galing sa labas ng Canada, kuwento ni Bernard.

Sila ang sumusundo sa airport sa mga biyahero na Canadians na umuwi galing pa sa ibang bansa bunsod ng pandemya na dinala sa isolation centres.

Nakahanap ng oportunidad ang Premium Healthcare Providers PHP panahon ng pandemya at nakakuha ng kontrata para tumulong sa vaccination centre at swabbing sa mga pasahero sa airport.

Ang team ng mga healthcare workers mula sa Premium Healthcare Providers para sa ginawang pagtuturok ng COVID-19 vaccine. Litrato: Isinumite ng Premium Healthcare Providers

Nang humina ang demands ay inalok ng Premium Healthcare Providers PHP ang serbisyo ng nurses sa long-term care at retirement homes.

Ang paghahanap ng proposal ng MMC Plexxus Sourcing Collaborative MPSC mula sa mga ahensya para sa serbisyo ng nurses at caregivers sa mga ospital ay dumating sa hindi inaasahan na oras.

'Yung bid, lumabas ang request for proposal (RFP) noong March 2022. Nalaman namin ang bid na ito isang araw bago magsara [ang pagtanggap ng proposal]. Kaya ang ginawa namin ipinatawag ko sila lahat at pinagpuyatan namin mula alas-siyete ng gabi hanggang 5 na ng umaga, ani Bernard.

Hindi sila nabigo nang kamakailan ay sunod-sunod na ang kanilang natanggap na tawag para kunin ang kanilang serbisyo sa mga ospital.

Sina Paolo Martin, VP for Healthcare Division Kris Gundino, PHP CEO Bernard Garcia, COO Lizel Garcia, HR Manager Karen Romualdo, Regional Manager Shara Buenaventura at John Kenneth Malto. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Itinuturing ni Premium Healthcare Providers PHP Chief Operations Officer Lizel Garcia na isang malaking biyaya ang bagong nakuhang malalaki na kontrata.

Hindi namin ini-expect na ganito ang magiging blessings na maibigay sa amin ng Diyos, emosyonal na sabi ni Lizel. Sabi namin pinaghirapan namin ‘to. Kaya kami napaka-hands-on sa lahat. Sa employee namin, ang turing namin sa kanila pamilya namin. Sa decision-making lagi namin silang kasama.

May tatlong ambulansya na ngayon ang staffing agency na ginagamit sa kanilang araw-araw na operasyon.

Sinabi ni PHP Chief Operations Officer Lizel Garcia na isang regular na audit ang ginagawa para patuloy ang monitoring at pagpapabuti sa kanilang serbisyo sa mga pasilidad. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Umaasa si Lizel na magbigay insiprasyon ang kuwento ng Premium Healthcare Providers PHP sa iba.

Mahirap sa umpisa pero gusto namin maging inspirasyon sa ibang tao. Tayo hindi lang Overseas Filipino Workers OFW dito sa Canada. Mag-inspire tayo na abutin ang mga pangarap, sabi niya para sa mga kapwa Filipino Canadians.

Sa pagkukulang ng nurses at personal support workers sa Ontario, tinataya na nagkakahalaga ng multimillion ang nakuha na bagong kontrata ng Premium Healthcare Providers PHP .