Canada nagdagdag ng 108,000 na trabaho noong Oktubre

Ang gains ay broad-based, parehong nagdagdag ng trabaho ang goods-producing industries at service sector, ayon sa datos na inilabas ng Statistics Canada ngayong Biyernes. Ang manufacturing, construction, accommodation at food services industries ang nanguna, habang ang bilang ng mga taong nagtatrabaho sa retail at wholesale trade at natural resources ay nabawasan.

Ang hiring surge ay sapat na upang bawiin ang mga trabaho na nawala sa pagitan ng Mayo at Setyembre. Lahat ng bagong trabaho ay full-time at halos three quarters nito ay nagmula sa pribadong sektor. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito mula noong Marso.

Sa kabila ng job surge, ang jobless rate ay hindi nagbago sa 5.2 porsyento pero dahil ito sa mas maraming Canadians na naghahanap ng trabaho, ani TD Bank economist Rishi Sondhi tungkol sa datos. [Kaya] ito ay isang healthy sign ng pag-unlad.

Bumilis din ang pace ng wage gains, ang average hourly income ay umabot sa $31.94 noong Oktubre. Tumaas ng 5.6 porsyento kaysa noong nakaraang taon.

Two-thirds ng mga tao na kumikita ng $40 kada oras ay iniulat na nakakuha sila ng raise sa nakalipas na taon. Kumpara sa humigit-kumulang kalahati ng kumikita ng $20 o mas mababa pa.

Habang ang wage gains ay magandang balita para sa mga manggagawa, ito ay isang double-edged sword para sa Bank of Canada, na sinusubukang labanan ang inflation. Ang mas mataas na kita ay nakakadagdag sa inflationary pressure sa paggastos, at posibleng itulak ang central bank na pataasin ang interest rates ng higit pa sa nagawa na nila.

Hanggang sa puntong ito, ang sahod ay hindi mukhang nakakabahala sa Canada, sinabi ni Royce Mendes ng Desjardins. Pero habang umiinit ang hakbang na ito, mas maraming pressure ang mararanasan ng Bank of Canada para ipagpatuloy ang rate hiking cycle ng mas matagal kaysa sa dating inaasahan.

Sa kabila ng wage gains, mas maraming tahanan ang nahihirapan na sumabay.

Mahigit sa third ng households ang nag-ulat na nahihirapan silang tugunan ang mga pangangailangang pinansyal noong Oktubre. Isa lang sa lima ang nagsabi nito noong nakaraang dalawang taon.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.