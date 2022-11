55,000 Ontario education workers nag-walkout sa trabaho habang nagsimula ang strike

Doon sa lugar na iyon, kahapon, ipinasa ng Progressive Conservative government ang isang batas na nag-i-impose ng mga kontrata sa 55,000 education workers na kinakatawan ng Canadian Union of Public Employees (CUPE) at pinagbawalan ang mga ito na mag-strike.

Ginamit din ng batas ang notwithstanding clause upang maprotektahan ito laban sa konstitusyonal na hamon.

Ngunit sinabi ng Canadian Union of Public Employees CUPE na ang batas ay isang atake sa lahat ng bargaining rights ng mga manggagawa at magsasagawa pa rin ito ng strike, nagbabala ang unyon na mas magtatagal ang strike kaysa isang araw.

Nagtakda ang batas ng multa para sa paglabag ng prohibition ukol sa mga strike na hanggang $4,000 kada empleyado bawat araw para sa life ng agreement, habang may multa na hanggang $500,000 para sa unyon.

Ipinahiwatig ni Education Minister Stephen Lecce na ipapataw ng gobyerno ang penalties na iyon, habang sinabi ng unyon na sasagutin nito ang bill para sa mga multa laban sa mga manggagawa, na maaaring umabot sa $220 milyon bawat araw.

Sa isang pahayag na inisyu nitong Biyernes ng umaga, sinabi ni Lecce na ang ministry ay nag-file na ng submission sa Ontario Labour Relations Board bilang tugon sa ilegal na strike action.

Iginiit niya na ang gobyerno ay gagamitin ang lahat ng tool na available para pabalikin ang mga estudyante sa mga silid-aralan.

Plano naman ng Canadian Union of Public Employees CUPE na labanan ang pagmumulta, pero sa bandang huli, sinabi ng unyon na kung kinakailangan nilang magbayad, magbabayad ito. Ipinahiwatig ng mga lider ng Canadian Union of Public Employees CUPE dati na ang unyon ay naghahanap ng tulong pinansyal sa labas mula sa ibang labour groups.

PANOORIN | Liderato ng CUPE kinutya ang mga MPP habang bumoboto sa Bill 28:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Maraming school boards sa buong probinsya, kasama ang Toronto District School Board at karamihan ng mga board sa silangang Ontario (bagong window), ang nagsabi na isasara nila ang mga eskuwelahan habang may strike, habang plano naman ng iba na lumipat sa remote learning.

Hinikayat ng Ministry of Education ang mga school board na magpatupad ng contingency plans, kung saan lahat ng effort ay gagawin para panatilihing nakabukas ang mga eskuwelahan para sa pinakamaraming bata hangga't maaari at kung hindi naman dapat suportahan ang mga estudyante sa isang mabilis na transition sa remote learning.

Orihinal na inalok ng gobyerno ang pagtaas ng sahod ng dalawang porsyento sa isang taon para sa mga manggagawa na kumikita ng $40,000 at 1.25 porsyento para sa lahat ng iba pa, pero sinabi ni Lecce na ang new, imposed four-year deal ay magbibigay ng 2.5 porsyento na annual raises sa mga manggagawa na kumikita ng mas mababa sa $43,000 at 1.5 porsyento na raises para sa lahat ng iba pa.

Sinabi ng Canadian Union of Public Employees CUPE na ang framing ay hindi accurate dahil ang pagtaas ng sahod ay nakadepende sa hourly wages at pay scales, kaya ang karamihan sa mga manggagawa na kumikita ng mas mababa sa $43,000 sa isang taon ay hindi makakakuha ng 2.5 porsyento.

Sinabi ng Canadian Union of Public Employees CUPE na ang mga manggagawa nito, na kumikita ng average na $39,000 kada taon, ay ang mga taong may pinakamababang sahod sa mga eskuwelahan at humihingi ng annual salary increases na 11.7 porsyento.

Sinabi ng unyon na binawasan na nito ang kanilang wage proposal ng mahigit kalahati sa isang counter-offer na ibinigay nila sa gobyerno noong Martes ng gabi at gumawa ito ng substantial moves sa ibang area din. Gayunpaman, sinabi ng gobyerno na hindi ito makikipagnegosasyon hangga’t hindi kinakansela ng Canadian Union of Public Employees CUPE ang strike.

Nakatakdang sumama ang mga miyembro ng iba pang unyon sa Canadian Union of Public Employees CUPE members sa picket lines.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News