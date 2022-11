Health Canada inaprubahan ang Moderna COVID vaccine para sa Omicron BA.4/BA.5 variants

Sinabi ng regulator ngayong Huwebes na nadetermina nito na ang bivalent Moderna Spikevax booster ay ligtas at epektibo.

“Ang resulta ng clinical trial ay nagpapakita na ang booster dose ng bivalent Moderna Spikevax (bagong window) vaccine ay nagti-trigger ng malakas na immune response laban sa Omicron (BA.4/BA.5) at orihinal na SARS-CoV-2 virus strains," sabi ng Health Canada sa isang pahayag.

Ang side effects ay banayad at katulad ng dating naaprubahan na bersyon ng bakuna, ayon sa Health Canada.

Ang updated na bakuna ay kombinasyon ng dalawang strains, na kilala rin bilang bivalent shot. Naglalaman ito ng parehong orihinal na vaccine formulation at proteksyon laban sa Omicron subvariants BA.4 at BA.5.

Inirerekomenda ng mga doktor na maging up to date ang Canadians sa kanilang COVID-19 na mga bakuna upang maprotektahan laban sa seryosong pagkakasakit at komplikasyon ng impeksyon.

Noong Setyembre, inaprubahan ng Health Canada ang naunang bersyon ng COVID-19 vaccine ng Moderna na tina-target ang Omicron BA.1 subvariant.

Inirerekomenda ng National Advisory Committee on Immunization na ang updated na bakuna ay ialok sa mga adult na inirerekomendang maturukan ng fall booster dose.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.