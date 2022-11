Freeland ilalabas ang mini-budget ngayong araw habang may banta ang recession

Naharap sa mainit na usapin si Prime Minister Justin Trudeau nang sinabi niya sa mga reporter noong 2021 election campaign na hindi siya masyadong nagbibigay ng atensyon sa monetary policy at mandate ng Bank of Canada na panatilihin ang inflation sa manageable levels.

Patawarin niyo ako kung hindi ko iniisip ang monetary policy. Maiintindihan niyo, iniisip ko ang mga pamilya, ani Trudeau sa isang Vancouver campaign stop.

Ngunit ngayon, na ang inflation ay nasa lebel na hindi pa nakita sa loob ng mga dekada, ang monetary policy ay isang bagay na iniisip ng lahat ng tao sa gobyerno habang itinaas ng central bank ang rates para pababain ang sky-high prices.

Sa ilalim ng sistema ng Canada, ang monetary policy (interest rates) ay isini-set ng Bank of Canada habang ang fiscal policy (spending) ay nasa kamay ng nahalal na gobyerno.

Nang kausapin ang mga reporter noong Miyerkules, sinabi ng mga Liberal MPs na hindi nila inaasahan ang fiscal outlays mula kay Freeland habang patuloy na nilalabanan ng central bank ang inflation.

PANOORIN | Liberal MPs pinag-usapan ang mga prayoridad bago ang mini-budget ni Freeland:

Ako ay isang balanseng tao. Ibig sabihin pagtitipid sa ilang bagay at paggastos sa iba. That works for me, sinabi ni Liberal MP Greg Fergus.

Malinaw naman ang gusto ni Conservative Leader Pierre Poilievre: walang bagong spending maliban kung may cuts sa ilang bagay.

Anumang bagay ay parang paglalagay ng inflationary fuel sa apoy, sinabi ni Poilievre sa question period noong Miyerkules.

Sinabi naman ni New Democratic Party NDP Leader Jagmeet Singh na gusto niyang harapin ni Freeland ang tinatawag niyang corporate greed at magkaroon ng reporma sa employment insurance program.

Ang Canadians ay nagtitipid sa mga gastusin at ganoon din ang ating gobyerno. Ito ang parte natin … na hindi palalain ang inflation at mas patagalin pa ito, ani Freeland sa isang event kamakailan sa Windsor, Ont.

Sa halip, sinabi ng gobyerno na ikokonsidera nila ang targeted measures para sa mga pamilya na mababa ang kinikita — ang mga tao na pinakaapektado ng mas mataas na consumer prices.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.