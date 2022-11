Mga eskwelahan sa Pilipinas inutusang magbukas muli matapos ang virus lockdowns

Maraming problema ang tumutugis sa muling pagbubukas ng mga klase sa grade school at high school sa ilang lungsod at probinsya — pangunahin ang malawakang pinsala na dulot ng pagbaha sanhi ng Bagyong Paeng (Tropical Storm Nalgae), na umalis sa arkipelago noong Linggo. Iniwan ng bagyo ang mahigit 130 katao na patay at isang malaking pinsala, kasama ang mga nasirang gusali ng mga eskwelahan.

Ang kakulangan sa mga guro at silid-aralan ay matagal na ring problema. Gumawa ng mga hakbang si President Ferdinand Marcos Jr. upang ganap na muling magbukas ang ekonomiya, na bumagsak noong 2020 sa pinakamalalang recession mula noong Pangalawang Digmaang Pandaigdig. Matapos isara ng dating presidente na si Rodrigo Duterte ang mga eskwelahan, mga lugar ng trabaho at pampublikong sasakyan para labanan ang tumataas na coronavirus infections sa isa sa pinakamahabang lockdown sa buong mundo.

Inalis ni Marcos Jr. ang mandatory requirement para sa mga tao na magsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar at sa loob ng mga gusali.

Halos 29 milyon na estudyante ang naka-enroll ngayong school year, kasama ang mga pribadong eskwelahan, na maaaring magdesisyon kung sisimulan muli ang in-person classes o pananatilihin ang magkahalong face-to-face o online classes bawat linggo.

Maraming eskwelahan ang ipinagpatuloy muli ang in-person classes noong Agosto sa simula ng transition period sa normal na mga klase. Ang mahabang pagsasara ng mga eskwelahan ay nagbunsod ng takot na ang literacy rates sa mga batang Pilipino — na nasa alarming levels na bago magpandemya — ay maaaring lumala.

Isang pag-aaral mula sa World Bank noong nakaraang taon ang nagpakita na siyam sa 10 bata sa Pilipinas ang nagsa-suffer mula sa learning poverty, o ang kawalan ng kakayahan na magbasa o maintindihan ng mga bata ang isang simpleng kuwento pagsapit ng edad 10.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.