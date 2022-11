CBC isasara ang news bureau sa Tsina

Walang kabuluhan na panatilihin pa ang isang empty bureau kung madali naman makakapag-set up sa ibang lugar sa ibang bansa na wine-welcome ang mga mamamahayag at nirerespeto ang journalistic scrutiny, sinabi ni CBC News editor-in-chief Brodie Fenlon, inanunsyo niya ang aksyon sa isang blog na ipinost ngayong Miyerkules.

Ang pagsara sa Beijing bureau ang pinakahuling bagay na nais naming gawin, pero napuwersa ang aming kamay.

Sumunod ang desisyon matapos ang maraming palitan at kahilingan para sa pakikipagpulong sa Chinese Consulate sa Montreal mula pa noong Oktubre 2020 upang makakuha ng visa para kay Philippe Leblanc, isang mamamahayag ng Radio-Canada, ang French-language counterpart ng CBC.

Isa pang attempt ang ginawa noong Abril, sa pamamagitan ng isang liham sa ambasador ng Tsina sa Canada na si Cong Peiwu. Habang kinilala ang pagtanggap sa naturang liham, sinabi ni Fenlon, na wala nang sumunod na aksyon doon.

Habang walang dramatikong expulsion o pointed public statements, pareho pa rin ang epekto. Hindi kami makakuha ng mga visa para sa aming mga mamamahayag upang magtrabaho roon bilang permanent correspondents, pahayag niya.

Ang huling Beijing correspondent ng CBC, si Saša Petricic, ay bumalik sa Canada matapos mag-lock down ang Tsina bilang tugon sa COVID-19 na pandemya. Isang beses lang nakabalik ang CBC sa Tsina mula noon, binigyang-diin ni Fenlon, upang ikober ang 2022 Winter Olympics at ang coverage ay tightly restricted.

Noong Enero, isang ulat na inilathala ng Foreign Correspondents Club of China (bagong window) ang nagsabi na nababagabag ito sa bilis ng pagbaba ng kalayaan ng media sa Tsina.

Sinabi rin sa ulat na ang mga opisyal ay ginagamit ang COVID-19 na pandemya bilang excuse para i-delay ang approvals para sa mga bagong journalist visas, tanggihan ang reporting trips at tanggihan ang interview requests.

Habang naghahanap ng bagong tahanan ang CBC sa Silangang Asya, si Leblanc ay magtatrabaho mula sa isang bagong post sa Taiwan sa susunod na dalawang taon.

Ang pagsasara ng Beijing bureau ay dumating din habang patuloy na ipinagbabawal ang CBC journalists sa Russia. Puwersahang isinara ang Moscow bureau noong Mayo bilang ganti sa broadcast ban ng Canada sa Russian channels na RT at RT France.

Ang pagpapatalsik sa mga mamamahayag ng CBC mula sa Russia ay dumating matapos ang 44 taon na presensya sa Moscow at pinaniniwalaan na unang pagkakataon sa kasaysayan ng brodkaster na pinuwersa ng isang gobyerno ang pagsasara ng isa sa mga bureau nito.

Umaasa kami na balang araw magbubukas muli ang Tsina sa ating mga mamamahayag, tulad ng inaasahan natin na isang araw ay ikokonsidera muli ng Russia ang kanilang desisyon na paalisin tayo, sinulat ni Fenlon sa kanyang blog.

Pagdating sa Russia at Tsina, sa sandaling ito, at least, kailangan natin maghanap ng bago at ibang mga paraan upang patuloy na ihatid sa mga Canadian ang pinakamahusay na international at world coverage ng mga event at tao sa rehiyon.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.