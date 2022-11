Daan-daang Canadians namamatay pa rin sa COVID-19 bawat linggo. Sino sila?

Ang residente ng Mississauga, Ont., ay nawalan ng asawa na anim na dekada niyang nakasama noong unang bahagi ng 2021, at na-diagnose na may Parkinson’s disease. Pero siya ay malusog, nakakakilos pa at masaya pa ring nakakasama ang pamilya, kabilang ang pagkain ng tanghalian kasama ang mga mahal sa buhay noong Setyembre.

Noon nagsimulang magpakita ng sintomas ng COVID-19 si Josephine. At, kahit naturukan na siya ng apat na vaccine doses, ang virus ay nagkaroon ng seryosong epekto.

PANOORIN | Pagkamatay sa COVID-19 tumataas muli sa Canada:

Sa kanyang mga huling araw sa ospital, si Josephine, 89 taong gulang, ay nilagyan ng oxygen at nagdebelop ng pneumonia. Ayaw niyang ma-intubate, kaya hindi siya inilipat kailanman sa intensive care.

Siya ay namatay noong Oktubre 9.

Ang mga tao tulad ni Josephine — na matanda na, o mahina dahil sa ibang rason — ang mga biktima ngayon ng COVID-19. At daan-daang tao na pinaka-vulnerable sa Canada ang namamatay pa rin, bawat linggo, at ang mga kamatayan sa buong bansa ay nasa mataas na lebel nitong mga nakaraang buwan, ipinakita ng pederal na datos.

Ibig sabihin ang mga pamilyang Canadian ay regular na nawawalan ng mga mahal sa buhay dahil sa virus, habang ang mga ospital ay ina-admit pa rin ang mga malubhang pasyente na may COVID-19 sa gitna ng staff shortages, surgery backlogs at busy na respiratory virus season.

Tayong lahat ay nag-move na sa isa pang phase ng pamumuhay kasama ang virus, sinabi ni Dr. Kali Barrett, isang critical care physician sa University Health Network sa Toronto.

Pero para sa mga tao na nasa peligro, ang pandemya ay patuloy na nagiging isang tunay at lehitimong banta.

Ang weekly death rate mula sa COVID-19 sa Canada ay tumaas nang husto, tapos bumaba, sa dramatikong peaks at valleys mula nang magsimula itong kumalat noong unang bahagi ng 2020. Ngunit habang ang weekly deaths ay bumaba sa double digits sa ilang bahagi ng 2020 at 2021, ang tally ay hindi bumaba sa 137 sa buong 2022.

