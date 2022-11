Imigrasyon: Naiinip ang Ontario habang patuloy ang negosasyon sa Ottawa

Mula nang maganap ang halalan sa Ontario noong Hunyo, paulit-ulit na sinabi ni Ford na karapat-dapat siyang maging pantay kay Quebec Premier François Legault tungkol sa imigrasyon. Ang Quebec ay may higit na kontrol sa pagpili ng mga imigrante, ngunit para sa mga kadahilanang pangwika.

Wala akong nakikitang urgency sa bahagi ng pederal na gobyerno, sinabi ni Ontario Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development Monte McNaughton sa panayam ng Radio-Canada.

Ang huli niyang tawag sa kanyang federal counterpart, si Sean Fraser, ay nagsimula noong Oktubre 24. Ang kanilang mga regular na apela hanggang ngayon ay bigo pa rin upang magbunga ng anumang makabuluhang konsesyon, aniya.

Nais ng Ontario na doblehin ang bilang ng mga economic immigrant sa ilalim ng Ontario Immigrant Nominee Program sa 18,000 sa susunod na taon. Ngayong taon, bahagyang tataas ang kanilang bilang, sa humigit-kumulang 9,700 na imigrante, kumpara sa 9,000 noong 2021.

Humihingi rin ang Ontario ng higit na palugit upang mapalawak ang access sa mga permit sa trabaho para sa skilled at health-care workers, pati na rin ang pagtaas ng pondo para sa pagsasanay ng mga newcomer.

Inaasahan ni Minister McNaughton na makakakuha ng ilang kasagutan ngayon, kabilang ang kung tatanggap ang Ontario ng mas maraming imigrante kaysa sa inaasahan sa mga darating na taon. Dapat ilahad ng Canada ang mga target nito sa imigrasyon hanggang 2025, sa pagtatapos ng umaga.

Mas prayoridad ang Quebec?

Ang mga kahilingan sa imigrasyon ni Legault ay malamang isang mas mataas na prayoridad para sa gobyerno ni Prime Minister Justin Trudeau kaysa kay Ford, naniniwala ang direktor ng Institute of Canadian Studies sa McGill University na si Daniel Béland dahil ang debate ay mas napulitika sa Quebec.

Bukod dito, pag-amin ni Minister McNaughton, hindi ito isang paksa na dini-divide ang Ontario.

Pinaghihintay ng Canada ang Ontario hanggang sa huling minuto, malamang dahil ang layunin ay i-strike ang pareho o halos kaparehong deal, sa halip na gumawa ng malalaking konsesyon, sabi ni Béland.

Lalo na, idinagdag ng political scientist, ang mga pag-aaral ay hindi nagkakaisa ukol sa epekto ng imigrasyon sa labour shortage.

Hindi niya inaalis ang posibilidad na ang dalawang probinsya ay magpasya na magsanib pwersa upang humingi ng higit pang kapangyarihan mula sa Canada kaysa sa nai-file nito, tulad ng ginagawa nila para sa health transfers, na maaaring humantong sa isang domino effect.

Inakyat na ni Ford ang isyu sa Council of the Federation noong Hulyo at pumirma ng magkasanib na liham kasama ang kanyang counterparts sa Alberta, Saskatchewan at Manitoba sa parehong buwan na humihiling kay Federal Immigration Minister Sean Fraser na payagan silang pumili ng mas maraming imigrante na may skills na kailangan ng kani-kanilang probinsya.

Ang Canada ay nananatiling napakaingat, dahil ang Quebec ay nakikita bilang isang natatanging lipunan. Kung sisimulan nating magbigay ng katumbas na kapangyarihan sa Ontario, magbubukas ito ng pinto para sa lahat ng mga probinsya na humiling ng awtonomiya, pagtatapos ni Béland, na hindi rin naniniwala na ang Quebec ay makakakuha ng makabuluhang mga konsesyon.

Noong 2021, tinanggap ng Ontario ang 200,000 na imigrante, apat na beses na mas mataas kaysa Quebec. Mayroong humigit-kumulang 400,000 na bakanteng trabaho sa Ontario, depende sa probinsya.

Higit pang tulong para sa Ukrainians

Hinihiling din ng Ontario sa Canada na i-reclassify ang Ukrainian refugees upang makakuha sila ng tulong pinansyal nang mas matagal pagkatapos makarating sa bansa.

Ang Ontario, sabi ni Minister McNaughton, ay nakakuha ng 25,000 refugees mula sa Ukraine mula nang magsimula ang digmaan at inaasahan na makakatanggap ng higit pa.

Noong Marso, sinabi ni Minister McNaughton na 30,000 na trabaho ang available para sa mga refugee na ito sa Ontario. Hindi nakumpirma ng ministro sa Radio-Canada kung ilan sa mga posisyong ito ang napunan.

Sinabi ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) na natatanggap ng Ontario ang pinakamalaking alokasyon sa mga probinsya at teritoryo at ang pinakamalaking bahagi ng mga imigrante na pumupunta sa Canada.

Iginiit din ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada IRCC ang pagpapatupad ng overhaul ng Express Entry system upang matugunan ang mga pangangailangan sa ekonomiya, na kasama sa budget law na pinagtibay nito noong tagsibol.

Ang kasunduan sa imigrasyon ng Canada at Ontario ay magtatapos sa Nobyembre 24.

Isang artikulo ni Natasha MacDonald-Dupuis, Radio-Canada na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.