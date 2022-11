TDSB isasara ang in-person learning sa eskwelahan sa Biyernes dahil sa banta ng walkout

Noong Lunes, ang unyon na kumakatawan sa mga manggagawa — ang Canadian Union of Public Employees (CUPE) — ay sinabi na magwo-walkout ito sa trabaho sa Biyernes, anuman ang ipropose na anti-strike legislation ng Ontario, na ipinakilala noong Lunes at ginamit ang notwithstanding clause (bagong window) para harangin ang job action ng unyon.

Bilang resulta ng anunsyong ito, ang board ay walang opsyon kung hindi isara ang lahat ng eskwelahan para sa in-person learning para sa lahat ng estudyante sa Biyernes, Nobyembre 4, sinabi ng TDSB sa isang pahayag na inilabas Lunes ng gabi.

Striking workers maaaring magmulta hanggang $4K kada araw

Ipinakilala ng gobyerno ng Ontario ang Keeping Students in Class Act noong Lunes, na ginamit ang notwithstanding clause para magpataw ng kontrata sa mga manggagawa sa edukasyon at pigilan ang strike. Ang clause — o Section 33 ng Charter of Rights and Freedoms — ay binibigyan ang mga lehislatura ng probinsiya o Parlamento ng abilidad, sa pamamagitan ng pagpasa ng batas, na i-override ang ilang bahagi ng charter para sa limang taong termino.

Ang education workers ay maaaring magmulta ng hanggang $4,000 kada araw kapag sila ay nag-strike, nakasaad sa batas.

Sinabi ng Canadian Union of Public Employees CUPE na gagawin nila ang lahat para labanan ang bill, pero sinabi ng gobyerno na intensyon nitong gamitin ang notwithstanding clause para panatilihin ang kapangyarihan ng batas kahit may mga konstitusyonal na hamon.

Nang magsalita sa reporters noong Lunes ng hapon, tinawag ni Ontario Education Minister Stephen Lecce ang desisyon ng unyon na ituloy ang strike na "hindi katanggap-tanggap."

"Ang gobyerno ay walang ibang choice kung hindi umaksyon kaagad ngayong araw," ani Lecce, binanggit din niya na ni-reject ng unyon ang pinakahuling offer, at idinagdag na naniniwala siya na ang naturang batas ay konstitusyonal.

PANOORIN: 'Hindi ko tatanggapin ang strike kahit isang araw': Stephen Lecce

Inaalok ng gobyerno na itaas ang sweldo ng dalawang porsyento para sa mga manggagawa na kumikita ng mababa sa $40,000 at 1.25 porsyento para sa lahat ng iba pa. Sinabi ni Lecce na ang bagong apat na taong kasunduan ay magbibigay ng 2.5 porsyento na annual raises sa mga manggagawa na kumikita ng mas mababa sa $43,000 at 1.5 porsyento na raises para sa lahat ng iba pa.

Sinabi ng Canadian Union of Public Employees CUPE na ang kanilang mga manggagawa, na kumikita ng average na $39,000 kada taon, ay ang education workers na may pinakamababang suweldo sa eskwelahan at ang unyon ay humihingi ng annual salary increase na 11.7 porsyento.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.