Instagram nag-imbestiga matapos iulat ng users ang ilang isyu sa pag-access ng account

Ang outage sa ilang kaso ay nauwi sa suspensyon ng mga Instagram account ng users. Sinabi ng isang user na hiniling ng application ang kanilang email at numero ng telepono para gumana muli ang kanilang nasuspindeng account.

Alam namin na ang ilan sa inyo ay nagkakaroon ng mga isyu sa pag-access ng inyong Instagram account. Tinitingnan na namin ito at humihingi kami ng tawad para sa inconvenience, sinabi ng Instagram sa kanilang Twitter account.

Ang ilang user iniulat na nakakita sila ng mensahe na sila ay na-lock out pero nagawa pa rin nila na makapag-scroll sa kanilang feed. Ang iba iniulat na ang bilang ng kanilang followers ay bumaba, marahil dahil ang mga account ay na-lock.

Sa Twitter, iniulat ng ilang users na sila ay nakakuha muli ng access sa kanilang account, para lang malaman na lahat ng kanilang content ay nawala na.

Hindi malinaw kung ang problema ay isang internal isyu o kung ang social media site ay na-hack. Isang email sa kompanya, na pagmamay-ari ng parent company ng Facebook na Meta, ay hindi kaagad sinagot.

Halos 7,000 users ng Instagram ang naapektuhan, ayon sa outage-tracking website na Downdetector (bagong window), na kinakalap ang mga status report mula sa ilang sources, kasama ang user-submitted errors sa kanilang platform. Ang outage ay maaaring naapektuhan ang mas malaking bilang ng users.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press at CBC News