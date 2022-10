B.C. ilulunsad ang bagong payment model para sa family doctors sa 2023

Inanunsyo ng provincial health officials ang balita Lunes ng umaga, sinabi na ang mga doktor ay maaaring mag-opt out mula sa pinaiiral na fee-for-service system sa bagong taon. Sa ilalim ng sistema na ito, ang mga doktor ay binabayaran batay sa bilang ng mga pasyente na kanilang natatanggap araw-araw.

Ang bagong modelo ay isasaalang-alang ang mga factor tulad ng gaano kahabang oras ang ginugugol ng isang doktor sa pasyente, ang complexity ng kanilang mga pangangailangan, ang bilang ng mga pasyente na tinatanggap ng doktor araw-araw, gayundin ang kabuuang bilang ng mga pasyente na sinusuportahan ng doktor sa pamamagitan ng kanyang opisina at ang kanyang administrative costs.

Karamihan sa mga doktor sa B.C. ay kasalukuyang binabayaran ng $30 kada pagbisita ng pasyente, gagamutin man ito dahil sa pangkaraniwang sipon o isang kumplikadong problema sa kalusugan.

Noong Setyembre, inamin ni Health Minister Adrian Dix na ang B.C. ay nakakaranas na ng health-care crisis mula pa noong magsimula ang COVID-19 na pandemya.

Ang bilang ng mga tao na walang family doctor sa probinsya ay lumaki mula 340,000 noong 2003 sa 908,000 noong 2017 at inaasahan na magiging mas mataas ngayong taon, aniya.

Nang siya ay naging health minister noong 2017, sinabi niya na 38,000 na bagong staff ang nadagdag sa health system ng B.C.

Pagtaas ng sahod ng doktor

Sinabi ni Dix, nang humarap sa press at publiko ngayong Lunes, na ang bagong payment model ay gagawing mas kaakit-akit para sa mga doktor ang pumasok sa practice at ma-retain ang kasalukuyang mga doktor. Sinabi niya na bibigyan nito ang mga doktor ng flexibility at autonomy para lumikha ng uri ng practice na akma para sa kanila.

Ginagawa nating prayoridad ang family practice na talaga naman dapat, ani Dix.

Ang mga family physician ay makakatanggap ng mahalagang pagtaas ng sahod sa ilalim ng bagong compensation model.

Sinabi ng gobyerno ng B.C. na ang full-time family doktor ay babayaran ng $385,000 kada taon, tumaas mula sa kasalukuyang $250,000, sa ilalim ng tatlong taon na Physician Master Agreement (bagong window) na naabot kasama ang Doctors of B.C. noong isang linggo.

Bukod sa dagdag na sahod, sinabi ng gobyerno na ang pondo ay ikokober rin ang hindi pagkakapantay-pantay ng suweldo at bagong hourly premiums para sa after-hours services.

Pinuri ni Dr. Ramneek Dosanjh, presidente ng Doctors of B.C., ang bagong kasunduan ngayong Lunes — tinawag na pinakamahusay ito sa Canada at isang seismic shift para sa mas magandang B.C.

Ang bagong master agreement, na dinebelop sa pagitan ng Doctors of B.C., ang probinsya at B.C. Family Doctors ay kailangan pang pagtibayin ng mga doktor.

Noong Nobyembre 2021, isang ulat na inilathala sa Canadian Family Physician Journal ang nadiskubre na mas pinipili ng up-and-coming family doctors ang hospital-based na trabaho at specialized practice kaysa family medicine — partly dahil sila ay natatakot tungkol sa kahihinatnan ng fee-for-service model ng B.C.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press