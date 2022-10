Lalaking Canadian na diumano inatake ang asawa ni Nancy Pelosi kakasuhan ngayong Lunes

Ang pag-atake sa 82 taong gulang na asawa ng Democratic leader, si Paul Pelosi, ay isang nakakagulat na paalala ng toxic political climate ng bansa bago ang eleksyon sa Nobyembre 8.

Sinabi ng pulis na ang suspek, kinilala bilang si David DePape na ipinanganak sa Canada, ay sinugod si Paul Pelosi sa tahanan ng pamilya sa Pacific Heights noong Biyernes ng umaga at, ayon sa ulat ng The Associated Press AP ay nagdemanda na malaman, Nasaan si Nancy?

Pinag-agawan ng dalawang lalaki ang isang martilyo bago rumesponde ang mga officer sa isang tawag sa 911 na nakitang hinampas ni DePape si Paul Pelosi ng at least isang beses, sabi ng pulis.

Hindi nagbigay ng motibo ang pulis para sa pag-atake kay Paul Pelosi noong Biyernes, na ayon sa opisina ng kanyang asawa ay sumailalim sa isang operasyon para sa skull fracture at mga sugat sa kanyang kamay at kanang braso, bagama’t sinabi ng mga doktor na siya ay inaasahan na magkakaroon ng full recovery.

Walang updates sa kanyang kondisyon noong weekend.

Ang House speaker na kapwa 82-anyos, isang Democrat na pangalawa sa constitutional line of succession ng U.S. presidency, ay nasa Washington noong naganap ang pag-atake.

Lumipad siya sa San Francisco ilang oras matapos ang pag-atake para samahan ang kanyang asawa, at naglabas ng pahayag noong Sabado at sinabi na ang kanyang pamilya ay nadurog ang puso at na-trauma sa pag-atake na nagbanta sa buhay ng ating Pop.

Noong unang bahagi ng araw, si Paul Pelosi Jr., ang anak ng mag-asawa, ay nakita sa labas ng Zuckerberg San Francisco General Hospital, kung saan ang kanyang ama, isang real estate at venture capital executive, ay ginagamot. Nang tanungin ng reporter para sa isang update tungkol sa kanyang ama, sinabi niya: So far, so good.

Suspek lumaki sa Canada

Kinilala ng pulis ang lalaking naaresto sa pinangyarihan na si David DePape, 42 taong gulang. Siya rin ay dinala sa isang ospital sa San Francisco, ngunit hindi malinaw kung naroon siya para sa medical o psychiatric care o pareho.

Ipinapakita ng online sheriff's records na siya ay hinuli at nasa kustodiya dahil sa hinala ng tangkang pagpatay, pag-atake gamit ang isang nakamamatay na sandata, pang-aabuso sa nakatatanda, battery, pagnanakaw, pagbabanta sa isang pampublikong opisyal o miyembro ng pamilya, at iba pang mga krimen. Ang pormal na kaso ay ipa-file ngayong Lunes, at ang kanyang pagsasakdal ay inaasahan sa Martes, ayon sa San Francisco district attorney's office.

Si DePape ay lumaki sa Powell River, British Columbia B.C. , bago umalis 20 taon na ang nakalipas para sundan ang mas matandang nobya sa San Francisco.

Sinabi ng kanyang amain, si Gene DePape, sa The Associated Press na si DePape ay namuhay kasama niya sa Canada hanggang 14-anyos ito. Sinabi ni Gene na hindi na niya nakita si David DePape mula 2003 at sinubukang kontakin ang anak-anakan ng ilang beses sa mga sumunod na taon ngunit hindi nagtagumpay.

Bahagi ng artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.