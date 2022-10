Trudeau inanunsyo ang mas maraming Russian sanctions, suporta para sa Ukraine

"Hindi ito kailanman naging mas mahalaga na tayo ay nagsama-sama bilang mga lider, bilang mga Canadian at bilang Ukrainian Canadians," sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau ngayong Biyernes ng umaga sa pagtitipon ng Ukrainian Canadian Congress sa Winnipeg, Manitoba.

Kasunod ng pagdadasal at isang sandali ng katahimikan para umpisahan ang komperensya, nagbigay si Trudeau ng pambungad na talumpati sa halos 400 na delegado sa ika-27 na Triennial Congress of Ukrainian Canadians.

Siyam na buwan na ngayong linggo, naglunsad ang Russia ng isang brutal at madugong pagsalakay sa isang malaya, demokratikong nasyon, aniya.

Nilabag nila ang kaayusan at estabilidad matapos ang ikalawang Digmaang Pandaigdig na, sa loob ng maraming dekada, ay pinanatili ang ating kapayapaan at pinahintulutan ang maraming tao na umunlad. Pinatay nila ang mga inosenteng sibilyan. Mas alam niyong lahat ito kaysa sinuman.

Ang mga kakila-kilabot na larawan na nagpa-flash sa mga TV screen at social media feeds ay itinatampok ang mga lugar na kilalang-kilala ng Ukranian Canadians, ani Trudeau.

Ngayong araw, lahat ng Canadians ay natututunan ang mga pangalan ng mga bayan na ito at mga siyudad para sa lahat ng maling rason.

Ngayong Biyernes minarkahan ang ika-247 na araw ng digmaan. Mahigit 105,000 na Ukrainian nationals ang lumikas sa Canada sa ilalim ng espesyal na programa sa imigrasyon, may humigit-kumulang 12,000 ang dumating sa Manitoba.

Mas maraming sanction, sovereignty bonds inisyu

Nagpataw ang Canada ng sanctions sa 35 pang mga Ruso, isang grupo na kasama ang mga lider ng Russian state-owned energy company na Gazprom at anim na entidad sa energy sector, inanunsyo ni Trudeau sa kanyang talumpati.

Nakikiisa ang Canada sa Ukraine at patuloy na paghihigpitan ang Russia, aniya, binigyang-diin ni Trudeau na mahigit 1,400 na mga indibidwal at entidad ang napatawan na ng sanctions ngayon.

At marami pa ang darating. Inanunsyo ni Trudeau ang intensyon na magpataw ng sanctions sa mga miyembro ng Russian justice at security sectors, kasama ang police officers at mga imbestigador, tagausig, hukom at mga opisyal ng bilangguan na kasangkot sa gross at sistematikong paglabag sa karapatang pantao laban sa Russian opposition leaders.

Ang pederal na gobyerno ay nag-isyu rin ng five-year Ukraine Sovereignty Bonds, ang proceeds ay direktang ibibigay sa Ukraine sa pamamagitan ng International Monetary Fund, ani Trudeau.

Maraming Canadians ang nais na mas marami pa ang ating gawin at gawin pa ang mas maraming bagay. Nakikita natin ito araw-araw sa mga watawat ng Ukraine na lumilipad mula sa bintana ng mga kotse, nakapinta sa mga poste, o nakasabit sa front lawns, aniya.

Nais nating bigyan ang lahat ng Canadians ng tsansa na direktang suportahan ang Ukraine.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Isang artikulo ni Darren Bernhardt (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.