[Ulat] Gobyerno ng PH patuloy ang kampanya para mapraktis ng Pinoy ang propesyon sa CA

Dumalo sa pagtitipon si Commission on Higher Education (CHED) Chairman Prospero de Vera na tumulak pa sa Canada mula sa Pilipinas.

We've been communicating with the Philippine Embassy and the consul general in different parts of Canada to work on the licensing of Filipino professionals by working with authorities here, sabi ni Commission on Higher Education CHED Chairman de Vera. Also, to universities in Canada to align the curriculum [sa Pilipinas] so that Filipino students taking up nursing in the Philippines will have an easier time to practice their profession here. So that Canadian authorities recognize their degrees.

Si CHED Chairman Prospero de Vera sa kanyang pagharap sa media. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Marami sa mga propesyonal na Pilipino ang hindi mapraktis ang kanilang propesyon pagdating sa Canada dahil sa mahaba at magastos na proseso sa licensing kaugnay ng tinapos na pag-aaral sa Pilipinas.

Hindi pinalagpas ni Chariza Marzo, isang nursing graduate sa Pilipinas, ang makadalo sa pagtitipon. Dumating ako [sa Canada] September 2016, new graduate, walang license at hindi nakapag-practice. At dahil diyan ang proseso sa akin [na marehistro] ay mahirap, ani Chariza. Una ito po 'yong passion ko talaga pero may mga balakid kasi mahirap magproseso sa Ontario. Inalam ni Marzo at iba pang gradweyt ng nursing sa Pilipinas ang pagdadaanan para marehistro sa College of Nurses of Ontario.

Inamin ni Chariza Marzo na kapos siya sa pondo kaya naantala na maproseso ang pagrehistro bilang nurse sa probinsya ng Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Namasukan bilang caregiver si Chariza sa nakalipas na anim na taon. Kumuha rin siya noon ng kurso sa paniwalang makakatulong ito sa kanya na mag-transition sa pagiging nurse. Dumating ako, nag-caregiver ako. Kumuha ako ng PSW (Personal Support Worker program] dahil ang sabi pathway ko [ito para] maging nurse.

Ang pantustos sa gastusin sa proseso ang isa sa mabigat na balakid kung kaya nahihirapan ang mga nais marehistro bilang practicing nurse (registered nurse, registered/licensed practical nurse) sa alinman na jurisdiction sa Canada.

Para sa Filipino nurses halimbawa na nagnanais makapagpraktis sa lalawigan ng Ontario, uusad ang proseso na marehistro sa College of Nurses of Ontario (CNO) kung maibibigay ang ebalwasyon na kahalintulad ng kursong tinapos sa Pilipinas sa pamamagitan ng National Nursing Assessment Service. Dito malalaman kung akma o may kailangan pang kunin na kurso ang isang internationally educated nurse (IEN) tulad ni Marzo.

At dahil mahalaga ang kaligtasan ng mga pasyente, ang propesyon ng nurses ay kailangan pa na may ebidensya ng nursing practice, kakayahan sa komunikasyon sa wikang Ingles o Pranses at iba pang hinihinging dokumento.

Ang bawat probinsya ay may iba-ibang pamantayan ukol sa pagrehistro para maging registered nurse at registered practical nurse ng naturang lalawigan.

Determinado si Marzo na umpisahan na ang proseso at nang magkaroon siya ng lisensya sa pamamagitan ng pagrehistro sa College of Nurses of Ontario CNO .

Ngayon po na hindi pa ako nakapag-practice [ng nursing] sa bansa, ang opsyon ko kumuha ng NCLEX, sabi ni Marzo.

Ang National Council Licensure Examination-Registered Nurses (NCLEX-RN) ay kailangan ipasa para marehistro bilang registered nurse ang isang IEN tulad ni Marzo na nakapagtapos ng eskwela sa Pilipinas.

Sa isang email ng College of Nurses of Ontario CNO na ipinadala sa Radio Canada International ay kanilang sinabi na naitala ang isang record na pagrerehistro sa mga nurse sa Ontario. Mayroong 183,954 na registered nurses na maaaring magbigay ng serbisyo sa Ontarians. Ang naturang bilang ay 3.6% ang itinaas kaysa sa nakaraang taon ayon sa College of Nurses of Ontario CNO .

“This also marks the fourth consecutive year of increasing registrations of new nurses,” sabi sa email na ipinadala sa Radio Canada International ni Kristi Green mula sa College of Nurses of Ontario CNO .

Bagong regulasyon ng CNO inaprubahan

Noong Huwebes, Oktubre 27, inanunsyo ng CNO na inaprubahan ng gobyerno ng Ontario ang Temporary Class (bagong window) na isang bagong regulasyon sa lalawigan. Ito ay opsyon sa RN at RPN para makapagpraktis ng nursing habang kinukompleto pa ang requirements na marehistro para sa General Class.

Pero hindi ito para sa lahat. Para maging eligible ang isang aplikante ay kailangan nakapagtapos ito sa eskwela na kinikilalang registered education program sa alinman na jurisdiction, may updated na evidence of practice, nakumpleto ang jurisprudence exam, naipakita ang proficiency sa wikang Ingles o Pranses, may work permit sa Canada, naireport ang anuman na nakaraang offences, naideklara kung may karamdaman na makakaapekto sa tungkulin, at mayroong offer of employment mula sa nakalista na isang aprubadong pasilidad sa Ontario.

Bahagi umano ito ng inisyatiba para tumaas ang bilang ng mga kwalipikadong nurses na magbibigay ng ligtas na pag-aalaga sa mga pasyente sa lalawigan. Ang isinulong na regulasyon sa Temporary Class ay inaprubahan ng CNO Council noong Setyembre 29, 2022. Dahil dito ay magiging mas madali rin umano para sa Non-Practising Class at retired nurses na sila ay makabalik sa trabaho.

Kasunduan ng gobyerno ng Pilipinas sa ilang lalawigan sa Canada

Sa buwan ng Pebrero ngayong taon ay nagkaroon ng Memorandum of Understanding ang gobyerno ng lalawigan ng Saskatchewan at gobyerno ng Pilipinas para palakasin ang ugnayan sa mga institusyon ng post-secondary education at lumikha ng oportunidad para sa palitan ng impormasyon at edukasyon, at kolaborasyon sa research.

Ngayong Oktubre naman ay nagkaroon ng bagong kasunduan ang probinsya ng Alberta at ang gobyerno ng Pilipinas para mag-recruit ng mas maraming nurses para sa lalawigan.

Ang kasunduan ay nangangahulugan na eengganyuhin ng Pilipinas ang mga nurse para piliin ang Alberta sa kanilang paghahanap ng oportunidad sa labas ng bansa.

Bilang sukli nito, ang gobyerno naman ng lalawigan ng Alberta ay magbibigay ng pinansyal, pang-edukasyon at tulong sa pagkuha ng lisensya para mapabilis ang kanilang transisyon sa Alberta.

We send delegates of Philippine schools both in Alberta and Saskatchewan. In fact, last June, several universities in the Philippines signed several agreements with universities in Saskatchewan to come up with a standard curriculum in nursing. So if there is a common based on agreement on what was included there, those who are studying in the Philippines - their credentials will be easier to be recognized here because you can match the courses that were taken, the learning outcomes that were produced, and the competencies gained, sabi ni Commission on Higher Education CHED Chairman de Vera sa interbyu sa sidelines ng ginanap na pagtitipon.

Sina CHED Chairman Prospero de Vera, kaliwa, Consul General Orontes Castro, gitna, ng konsulado sa Toronto kausap ang ilan sa mga lider ng mga asosasyon sa iba-ibang propesyon sa Ontario. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Maliban sa asosasyon ng Filipino nurses ay naging aktibo sa palitan ng kuro-kuro ang grupo ng Filipino accountants, engineers at Filipino construction profesionals sa Ontario, guro, physiotherapists, dental hygienists, architects, pulis na naninirahan na sa Canada, at mula sa asosasyon ng Filipino Canadian realtors.

That is why I am here because I also want to listen to them because this is what the conference is all about. We want to go to the root cause of the problem and what I am asking is guidance on how the Philippine government can help them. It can be in many forms. Linking universities together, Philippine and Canadian universities, even having joint degree programs between universities. So those taking joint university programs, their entry to Canada is easy because their degree is recognized both in the Philippines and on the Canadian side. So I will listen to what their proposals are and formulate the necessary actions. Not only to my department but also to the department of migrant workers, dagdag ni de Vera.

Pinangunahan ni Richard Sison, gitna, ang pagpupulong ng Filipino Construction Professionals of Ontario (FilConPro) sa isang sesyon para ilista ang prayoridad na kakailanganin na tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas para tulungan ang mga propesyonal na architects at engineers sa Canada. Litrato: RCI/Rodge Cultura

Ang ginanap na Integrating Filipino Professionals in Canada ay magkatuwang na inorganisa sa pangunguna ng Association of Filipino Canadian Accountants, Integrated Filipino Canadian Nurses Association at tanggapan ng Philippine Consulate General sa Toronto.

Ginanap ang pagtitipon sa Vaughan, Ont. noong Huwebes, Oktubre 27.

Nakilahok na asosasyon

Association of Filipino Canadian Accountants (AFCA)

Assoc. of Filipino Canadian Engineers (AFCE)

Filipino Construction Professionals of Ontario (FilConPro)

Integrated Filipino Canadian Nurses Assoc. (IFCNA)

Philippine Teachers Assoc. of Canada (PTAC)

Society of Physiotherapists with Foreign Credentials (SPFC)

The Filipino Canadian Dental Hygienists Society (FCDHS)

United Architects of the Philippines (UAP)

Peace Officers Living in Canada Integrated Assoc. (POLICIA)

Filipino Canadian Realtors Assoc. (FILCREA)