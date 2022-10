Bagsik ng Bagyong Paeng: 42 namatay sa pagbaha, mga landslide sa katimugang Pilipinas

Karamihan sa mga biktima ay naanod ng rumaragasang tubig-baha at nalunod o tinamaan ng mudslides na puno ng debris sa tatlong bayan ng Maguindanao province, ani Naguib Sinarimbo, ang interior minister para sa Muslim autonomous region na binubuo ng limang probinsya na dating pinatakbo ng mga gerilya.

Ang ‘di pangkaraniwan na malakas na ulan dala ng Bagyong Paeng (Tropical Storm Nalgae), ay inaasahan na sasalpok sa silangang baybayin ng bansa mula sa Dagat Pasipiko sa Sabado, ayon sa mga forecaster.

Ang mabagyong panahon ay nagbunsod sa coast guard na ipagbawal ang pagbiyahe sa mapanganib na dagat habang milyong-milyong Pilipino ang nagpaplano na bumiyahe sa long weekend para bisitahin ang puntod ng mga kamag-anak at para sa mga family reunion ngayong Undas (All Saints' Day) sa bansa na karamihan ay Romano Katoliko.

Ang dami ng tubig ulan na bumuhos magdamag ay hindi pangkaraniwan [ang lakas] at dumaloy sa gilid ng mga bundok at pinalaki ang mga ilog, sinabi ni Sinarimbo sa The Associated Press sa pamamagitan ng telepono.

Umaasa ako na ang casualty numbers ay hindi tataas pero may mga kaunting komunidad pa rin na hindi natin naaabot, ani Sinarimbo, dagdag pa niya ang ulan ay humina na noong Biyernes ng umaga, kaya ang baha ay nagsimula nang humupa sa ilang bayan.

Sinabi ni Sinarimbo na batay sa mga report mula sa mga alkalde, gobernador at disaster-response officials, 27 ang namatay dahil sa pagkalunod at landslides sa bayan ng Datu Odin Sinsuat, 10 sa bayan ng Datu Blah Sinsuat at lima sa bayan ng Upi, lahat sa Maguindanao.

Nakatayo ang rescuers sa tabi ng mga katawan na nakuha sa Barangay Kusiong, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao province, sa Pilipinas ngayong Biyernes. Litrato: AP / Philippine Coast Guard

Anim na tao ang nawawala sa Datu Blah Sinsuat at 10 sa Upi, sinabi ni Sinarimbo.

Iniulat ng isang rescue team na ang mga katawan ng 11 na tao ay narekober sa Kusiong, isang bayan sa paanan ng bundok ng Datu Odin Sinsuat, kung saan tinamaan ng mga pagbaha at landslide ang mga bahay sa komunidad, ani Sinarimbo.

Nailigtas nila ang ilan noong umaga pero ngayon sinusubukan na lang nila na hukayin ang mga katawan doon, aniya, dagdag pa niya hindi tiyak kung ilan ang nawawala sa Kusiong dahil sa kalituhan matapos tamaan ng trahedya ang komunidad.

Iniulat din ng mga opisyal na 42 ang namatay sa bagyo sa Maguindanao at sinabi sa pahayag na ang kanilang puwersa ay patuloy na inililigtas ang mga na-trap sa baha kasama ang local disaster teams at dadalhin ang mga biktima sa evacuation camps sakay ng mga army truck.

Binaha ng malakas na ulan ang ilang bayan sa Maguindanao at mga karatig probinsya sa bulubunduking rehiyon na may maputik na mga kapatagan. Ang tubig-baha ay mabilis na tumaas sa maraming mababang bayan, na pinuwersa ang ilang residente na umakyat sa kanilang mga bubong, kung saan iniligtas sila ng mga sundalong militar, pulis at volunteers, ani Sinarimbo.

Marami sa mga binahang lugar ang hindi pa binabaha sa loob ng maraming taon, katulad ng Cotabato city kung saan sinabi ni Sinarimbo na tinamaan din ang kanyang bahay.

Sa isang lugar sa Upi ‘yung attic lang ng eskuwelahan ang nakita sa ibabaw ng baha, sinabi ni disaster-response officer Nasrullah Imam, patungkol sa bayan na nilamon ng baha sa Maguindanao.

Dinala sa mas ligtas na lugar ng mga rescuer ang isang residente habang tumataas ang baha dahil sa Bagyong Paeng sa Parang, Maguindanao province, sa Pilipinas ngayong Biyernes. Litrato: AP / Philippine Coast Guard

Ang malawak na rain bands ng Bagyong Paeng, ang ika-16 na bagyo na tumama sa Pilipinas ngayong taon, ay nagbuhos ng ulan sa katimugang bahagi ng bansa bagama’t ang bagyo ay paakyat sa norte, sinabi ni government forecaster Sam Duran.

Ngayong Biyernes ng hapon, ang bagyo ay nasa 180 kilometro (110 miles) silangan ng bayan ng Catarman sa Northern Samar province na may sustained winds na hanggang 85 kilometro (53 miles) kada oras at kumikilos hilaga pa-kanluran.

Dose-dosenang probinsya at siyudad ang nasa ilalim ng storm alerts kasama ang kapitolyo, ang Maynila. Ang fishing at cargo boats at inter-island ferries ay pinagbawalan na maglayag, kung kaya’t na-stranded ang libo-libong pasahero, sabi ng coast guard.

Humigit-kumulang 5,000 na tao ang nailikas palayo sa bagyo, na hindi inaasahan na lalakas pa habang papalapit sa lupa, sinabi ng government forecasters at iba pang opisyal.

Isang artikulo ng The Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.