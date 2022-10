Ekonomiya ng Canada bahagyang lumaki noong Agosto batay sa bagong GDP numbers

Sa isang ulat ngayong Biyernes, sinabi ng Statistics Canada na ang paglago sa services-producing industries ay na-offset ng pagbaba ng good-producing industries.

Sinabi ng report na nakabawi ang retail activity matapos bumagsak sa Disyembre 2021 na lebel noong Hulyo.

Ang wholesale trade, agrikultura, at ang pampublikong sektor ay lumago rin lahat noong Agosto.

Samantala, lumiit ang construction sector sa ikalimang sunod na buwan. Binigyang-diin ng report na habang ang residential construction ay bumaba sa ikaapat na pagkakataon sa loob ng limang buwan, ang aktibidad noong Agosto ay walong porsyento na mas mataas pa rin sa Pebrero 2020 pre-pandemic level.

Lumiit din ang manufacturing at pagmimina, quarrying at oil and gas extraction noong Agosto.

Sinabi ng Statistics Canada na ang preliminary estimates ay ipinapahiwatig na ang real GDP ay lumago ng 0.1 porsyento noong Setyembre.

Ang initial estimate para sa ikatlong quarter na GDP ay sinasabi rin na ang annualized growth rate na 1.6 porsyento para sa Hulyo hanggang Setyembre na period, ay bumaba mula sa annual pace na 3.3 porsyento sa pangalawang quarter.

Ang pinakahuling datos ay dumating habang ang mga alalahanin sa nalalapit na recession ay lumaki bilang tugon sa mabilis na tumataas na interest rates ngayong taon.

Itinataas ng Bank of Canada ang interest rates mula pa noong Marso bilang pagtugon sa mataas na inflation. Iginiit ng central bank na ang ekonomiya ay overheated, ibig sabihin ang demand ay na-outpace ang supply.

Inaasahan na ang mataas na borrowing costs ay pababagalin ang paggastos ng mga konsyumer at mga negosyo at dahil doon bababa ang bilis ng paglaki ng presyo.

Ayon sa pinakahuling monetary police report, hinuhulaan ng Bank of Canada na ang ekonomiya ay hihinto sa pagtatapos ng taon hanggang sa pagsisimula ng 2023.

Bagama’t ang inilabas na datos ngayong araw ay nakakahikayat, ang overarching narrative ng isang bumabagal na ekonomiya ng Canada ay hindi pa rin nagbabago, ani TD Bank economist James Orlando. Dahil sa mataas na inflation at ang lagged impact ng mas mataas na interest rates, nakikita natin ang epekto nito sa goods sector at inaasahan na makikita ang parehong effect sa service side sa hinaharap.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa CBC News