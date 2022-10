Mas maraming Canadians ang gumagamit ng food banks ngayon kaysa dati

Ang annual report mula sa Food Banks Canada ay sinabi na halos 1.5 milyon ang bumibisita sa mga food bank noong Marso, 15% na mas marami kaysa sa parehong buwan noong nakaraang taon at higit 35% noong Marso 2019, bago magpandemya.

Ang Food Banks Canada report ay batay sa datos mula sa mahigit 4,750 na mga food bank at community organizations.

Sinabi ng report na ang skyrocketing cost ng pagkain at bahay, gayundin ang mataas na inflation at mababang social assistance rates, ang naka-contribute sa pagtaas ng paggamit sa mga food bank.

Ang nakikita natin ay ang kombinasyon ng long-term effects ng isang sirang social safety net na hinalo sa epekto ng inflation at mataas na costs na itinutulak ang mas maraming tao na gumamit ng food banks kaysa dati sa kasaysayan ng Canada, ani Kirstin Beardsley, ang CEO ng Food Banks Canada.

Sa likod ng bawat numero na ito ay isang tao na nahihirapan na makaraos.

Mga senior, estudyante mas umaasa sa food banks

Ang fixed-income groups tulad ng mga senior at may trabaho ngunit mababa ang suweldo tulad ng mga estudyante ang mas tinamaan dahil ang kanilang sahod ay hindi makasabay sa inflation, ani Beardsley.

Sinabi rin ng report na humigit-kumulang 500,000 food bank clients — mga one-third — ay mga bata na bumubuo ng 20% ng buong populasyon ng Canada.

Ipinapahiwatig ng report ang long-term at short-term solutions, kasama ang paglikha ng universal minimum income floor para sa lower-income Canadians at ang pagbibigay ng mas abot-kaya at rent-assisted na housing.

Iminumungkahi rin nito na kailangan ang mga reporma sa employment insurance at Canada Workers Benefit programs.

Basahin ang buong ulat dito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Julia Wong, Darrell Roberts at The Canadian Press