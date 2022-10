Mas maraming newcomer piniling tumira sa labas ng Metro Vancouver tulad ng Pinoy na ito

Isa sa kanila si Alan Gonzales, na dumating sa Kelowna, British Columbia B.C. , limang taon ang nakalipas bilang Canadian permanent resident.

Si Gonzales, na mula sa Pilipinas, ay nakatanggap ng permanent residency sa pamamagitan ng Express Entry (bagong window) program, isang competitive point-based immigration program para sa skilled workers.

Isang araw nagdesisyon lang ako na i-click ‘yung government website para mag-apply sa Express Entry, ani Gonzales, isang marketing professional na kasalukuyang nagtatrabaho bilang settlement services co-ordinator sa isang non-profit, ang KCR Community Resources, sa Kelowna.

Hindi pa nga ‘yun napakataas na score, at pagkatapos ng tatlong araw, nakakuha ako ng email mula sa Gobyerno ng Canada na nagsasabing, ‘congratulations,’ aniya.

Noong una akala ko isa siyang scam. Hindi ko binasa at pagkatapos ng dalawang linggo, pinadala ko sa kapatid ko na babae na nandito sa Canada, at sinabi niya, ‘iyon ang susi mo sa Canada!’

Ang mga imigrante ang bumubuo ngayon sa 29 porsyento ng populasyon ng British Columbia, mas mataas kaysa sa national average na 23 porsyento, ayon sa census data na inilabas noong Miyerkules.

Habang ang Metro Vancouver ay tahanan ng pinakamalaking numero ng mga imigrante sa probinsya, ang bahagi ng mga bagong dating na newcomer ay bumaba sa 81 porsyento noong 2011-2016, hanggang 78 porsyento noong 2016-2021, habang maraming pinili ang manirahan sa ibang metropolitan areas.

Ang pagtaas sa percentage ng mga bagong imigrante sa British Columbia ay nakita sa Victoria (0.72 porsyento) at Nanaimo (0.42 porsyento) sa Vancouver Island, halimbawa, gayundin sa Kelowna (0.47 porsyento) sa Interior.

Mayroon ding mga kaunting pagtaas sa Prince George at Prince Rupert sa hilagang British Columbia.

Bagong programa nakatulong na akitin ang newcomers sa ibang mga rehiyon

Ang maliliit na komunidad sa Southern Interior, tulad ng Vernon at Nelson ay nakakita ng mga pagtaas, salamat sa federal Rural and Northern Immigration Pilot (bagong window) (RNIP), isang immigration program para sa skilled workers na nais magtrabaho at mamuhay sa isang participating community.

Basahin ang buong istorya rito (bagong window).

Bahagi ng artikulo ni Winston Szeto (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.