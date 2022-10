Ontario nursing college pinayagan na pansamantalang irehistro ang international nurses

Inanunsyo ni Health Minister Sylvia Jones ngayong Huwebes na ang pagbabago na nakatuon sa stabilization ng health system ay ipinatutupad na kaagad.

Ontario Health Minister Sylvia Jones (archives) Litrato: Radio-Canada

Dati nang hiniling ng ministro sa College of Nurses of Ontario na mag-draft ng mga regulasyon para i-boost ang bilang ng mga nurse sa probinsya. Sila ay naaprubahan ng gobyerno ngayong Huwebes, ani Jones.

Epektibo rin kaagad, ang college ay magkakaroon ng mas maraming flexibility sa pagpapahintulot sa retired o non-practising nurses na bumalik sa kanilang propesyon.

Hiniling din ni Jones sa College of Physicians and Surgeons of Ontario na mag-propose ng mga paraan para makakuha ng mas maraming doktor na magtatrabaho sa probinsya. Epektibo kaagad, sinabi niya na ang mga doktor na lisensyado sa ibang probinsya at teritoryo ay maaaring kumuha ng temporary, three-month registration para magtrabaho sa Ontario.

Inanunsyo rin niya na may ilan pang pagbabago na magiging epektibo sa Enero 1, kabilang ang pag-impose ng time limits sa health regulatory colleges para gumawa ng registration decisions at pagbawalan sila na i-require ang Canadian work experience para sa registration.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.