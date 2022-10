Pilipinas isa sa top source na bansa ng mga imigrante sa Saskatchewan

Sa Saskatchewan, 12.5 porsyento ng populasyon ng probinsya, o 137,615 katao, ang imigrante at 1.4 porsyento o 15,835 ang non-permanent residents, ang natitira naman ay ipinanganak sa Canada.

Ang imigrasyon ay talagang driver ng population growth sa loob ng Canada, habang mayroon tayong bumababang fertility rate at isang tumatandang populasyon, ani Whitney Jakobsen, isang analyst sa Statistics Canada for the Centre of diversity and socio-cultural statistics, binigyang-diin niya ang pagtaas ng populasyon sa Prairie.

Ipino-project namin na sa loob ng darating na mga taon ang mga imigrante ang higit na bubuo ng populasyon sa Canada at Saskatchewan.

Ang mga imigrante ay on track na bumuo ng hanggang 34 porsyento ng populasyon ng Canada pagsapit ng 2041.

One-third ng mga kasalukuyang imigrante sa Saskatchewan ay dumating mula 2016 hanggang 2021.

Naitala ng census ang pinakamataas na proportion ng mga imigrante sa populasyon ng Saskatchewan sa isang census. Ito ay tumaas mula 10.5 porsyento noong 2016, aniya.

Ang top three na lugar ng kapanganakan ng mga imigrante na nakatira sa Saskatchewan noong 2021 ay Pilipinas, India at Tsina — na totoo rin para sa mga bagong dating na imigrante.

Noong 2021, India ang top place of birth para sa mga imigrante sa Regina. Napalitan nito ang Pilipinas noong 2016, ani Jakobsen.

Sa Saskatoon, Pilipinas ang top place of birth ng mga imigrante, sumunod ang India at pagkatapos Tsina. Katulad ng country averages, sa Saskatchewan, ang top spot ay nagpapalit sa pagitan ng India at Pilipinas.

Si Ana Maria Ayong, na nag-migrate mula sa Pilipinas patungong Regina noong 2009 sa pamamagitan ng Saskatchewan Immigrant Nominee Program (SINP) (bagong window), ay sumasang-ayon dito.

Ako, tulad ng marami pang iba, ay nagpunta dahil may mga kamag-anak ako dito na nag-migrate mula pa noong 1972. At hinihikayat ng SINP ang maraming Pilipino na pumunta rito, aniya.

Marami akong kakilala na mga kaibigan at kamag-anak na lumipat mula Alberta o Ontario sa Saskatchewan para makakuha ng permanent residence, pero marami ang parang umaalis matapos makuha ito.

Inisponsoran ni Ayong ang kanyang mga kapatid at nito lang ang kanyang ina. Na-e-enjoy niya ang small city vibe ng Regina.

Sinabi ni Omer Khayyam, isang Saskatoon-based immigration lawyer, na ang provincial nominee programs sa Saskatchewan at Manitoba ay medyo maluwag kumpara sa ibang mga probinsya, kaya nakakaakit ng mas maraming newcomer.

Ang Saskatchewan at Manitoba ay hindi nagre-require ng napakataas na English test scores. Kaya sapat na ang basic functional English, aniya.

Ang India ay isang malaking source country para sa maraming international students na nagbabayad ng talagang napakataas na tuition rates. Para naman sa Pilipinas, maraming care-giving at nursing opportunities dito.

Sinabi ni Khayyam na ang bilang ng mga ospital at care homes sa Saskatoon ay ginagawa itong mas kaakit-akit na option kumpara sa Regina para sa newcomers, lalo na para sa mga Pilipino.

Bahagi ng artikulo ni Pratyush Dayal (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.