[Ulat] Lisa Bower, 3 Pinoy Canadians re-elected sa 2022 Ontario municipal elections

Mauupo para sa dagdag na bagong termino si Ajax Ward 3 councillor Lisa Bower matapos ang tila landslide na kanyang pagkapanalo. Nakuha niya ang 6,117 o 88.1% ng boto sa Ward 3 sa lungsod ng Ajax. Tinalo ni Bower si Liliane Kisoro na nakakuha lang ng 824 na boto.

Sa isang Facebook post ay ipinaabot ni Bower ang kanyang pasasalamat sa mga sumusuporta sa kanya.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Bago pumasok sa pulitika ay nagtrabaho si Bower noon sa industriya ng bangko at sa negosyo ng pamilya na espesyalisasyon ang personal insurance at financial planning services.

Si Bower ang incumbent councillor ng Ajax Ward 3 matapos siyang manalo noong 2018.

Ang resulta ay na-certify na ni Ajax Town Clerk and Returning Officer Nicole Cooper.

Kaugnay na ulat

Halalan sa Brampton

Re-elected din sa pwesto si Brampton councillor Rowena Santos matapos talunin ang anim na kapwa kandidato sa pwesto sa Wards 1 at 5. Nakuha ni Santos ang 5,143 na boto batay sa 2022 municipal election unofficial results. Malaki ang pasasalamat niya sa lahat ng kanyang mga tagasuporta.

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Tinalo ni Santos sa halalan sina Tracy Pepe (1,973 na boto), Steven Lee (889 na boto), Omprakash Kapil (784 na boto), MD Rafiqul Islam (1,109 na boto), Harshmeet Dhillon (1,241 na boto) at Stacey Ann Brooks (3,092 na boto).

Dalawang Pinoy Canadians na incumbent Trustees nanalo

Parehong nakuha ng dalawang kumandidatong Filipino Canadians ang ikaapat na termino bilang Trustees sa Ontario Catholic English Separate School System.

Mananatili si Luz del Rosario sa posisyon bilang Trustee para sa Wards 6 at 11 ng Dufferin Peel Catholic District School Board (DPCDSB) sa lungsod ng Mississauga, Ont. Nakuha ni del Rosario ang 5,084 na boto para talunin ang mga humamon na sina Tomy Komkat (653 na boto) at Sharon Siriboe (648 na boto).

Habang patuloy na maglilingkod si Gary Tanuan bilang Trustee sa Toronto Catholic School Board para sa Ward 8-Scarborough North matapos makuha ang boto na 3,545 batay sa resulta ng 2022 municipal elections. Bigo sina David Moore (2,492 na boto) at Robert Wicik (934 na boto) na maagaw ang pwesto mula sa kanya.

Samantala, hindi pinalad na manalo sa municipal elections ang kumandidato para maging councillor na sina Erlinda Insigne ng Vaughan Ward 4, Ramon Estaris ng Ajax Ward 2 at si Grant Gonzales ng Toronto Ward 9-Davenport.

Ang susunod na municipal elections ay gaganapin sa Oktubre 2026.