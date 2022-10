Mga Pinoy sa Northern Alberta niyakap ang wika’t kultura sa pamamagitan ng basketball

Habang nag-huddle ang isang koponan, may mahigpit na tingin sa mukha ng coach habang pinaplano ang daan patungong tagumpay.

Nagbigay siya ng direksyon sa Tagalog at ang mga batang manlalaro ay tumugon sa parehong wika.

Tagalog, ang lengguwahe ng mga Tagalog, ay batay sa Filipino, isa sa dalawang opisyal na lengguwahe sa Pilipinas. Ang isa ay Ingles.

Habang ang bilang ng mga nagsasalita ng Filipino at Tagalog sa Alberta ay lumalaki, ang Filipino basketball league sa hilagang-kanlurang bahagi ng siyudad ay isang environment kung saan ang mga wika na ito ay niyayakap.

Ang Grande Prairie, 450 kilometro hilagang-kanluran ng Edmonton, ay parte ng upward trend ng paggamit ng mga wika na ito (bagong window) sa buong probinsya.

Ayon sa pederal na census, ang Grand Prairie ay may mahigit 3,700 na Tagalog o Filipino speakers noong 2021, halos 1,300 na mas marami kumpara noong 2016.

Grande Prairie Mayor Jackie Clayton nakibahagi sa season-opening ceremony. Litrato: CBC News / Luke Ettinger

Habang lumalaki ang kaalaman sa lengguwahe, ganoon din ang liga ng baskteball, na nag-tip off para sa isa pang season noong Oktubre 15.

Ang presidente ng liga na si Placido Macarine ay sinabi na ang laro ay parte ng pagkonekta sa kultura ng bansa kung saan siya ipinanganak.

Iyon ang nilalaro namin sa Pilipinas, ani Macarine.

Sinabi niya na ang organisasyon ay nakakatulong na ikonekta ang local Filipino community lalo na kapag malamig ang panahon.

Nagsimulang maglaro ng basketball si Macarine sa Pilipinas nang maglagay ng hoop ang kanyang pamilya sa bakuran.

At pagkatapos lumaki ako na naglalaro ng basketball sa kalsada at sumali sa mga tournament, aniya.

Tumulong siya na simulan ang Grande Prairie league kasama si Ervin Lanada.

Sense of community

Ang mga kalalakihan ay na-inspire na simulan ang liga kasunod ng pagkamatay ng isa pang Pilipino na imigrante noong 2012, si Kendel Tang, na nag-organisa ng isang drop-in basketball program sa siyudad sa pamamagitan ng multicultural association.

Noong una akong dumating sa Canada, para sa akin anyway, parang malungkot at boring at the same time, ani Lanada. Naglu-look forward ako tuwing sasapit ang Biyernes at maglalaro ng basketball at talagang utang na loob ko ito kay Ginoong Kendel Tang.

Nagsimula ang liga para sa lahat ng edad sa isang outdoor court sa Muskoseepi Park higit isang dekada na ang nakalipas. Sinabi ni Lanada na ang bilang ng mga player ay dumoble mula sa inisyal na 10 hanggang 20 at pagkatapos naging 40.

Ngayong taon ang liga ay may 14 na koponan na maglalaban sa dalawang age divisions.

Nagdagdag kami ng 35 pataas na age division dahil ako at karamihan sa amin ay tumatanda na, ani Lanada, na 45-anyos na.

‘Ginhawa para sa amin’

Ang opening ceremony ng liga sa Charles Spencer High School, kung saan karamihan ng mga laro ay nakaiskedyul na ganapin ngayong season, ay isang event para sa buong pamilya.

Mahal ni Joyce Baided ang basketball at nandoon siya para suportahan ang kanyang asawa. Sinabi niya na ang event ay isang oportunidad para yakapin ang isang aspeto ng kulturang Pilipino at ipasa ito sa kanyang mga anak.

Lalo na sa aking apat na taong gulang na anak na babae, ani Baided. Gusto niya ang basketball. Sinusuportahan niya ang asawa ko ngayong taon.

Sinabi ng manlalaro na si Alex Andalas na ang liga ay isa ring magandang break mula sa trabaho.

Isang player ipinakita ang kanyang kakayahan sa mga bata sa court sa pagitan ng mga laro. Litrato: CBC News / Luke Ettinger

Pakiramdam ko isa itong ginhawa para sa amin. Isang oras para pagsama-samahin ang pamilya, ani Andalas.

At ang liga ay higit pa sa isang espasyo para magsalita ng kanilang lengguwahe libo-libong kilometro mula sa Pilipinas.

Nasa dugo ko ang maglaro ng basketball, ani Lanada.

At gusto ko lang na ang ibang bata, o kahit ang matatanda, kapag nagpunta sila sa Canada maranasan din nila ito.

Isang artikulo ni Luke Ettinger (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.