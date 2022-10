Bank of Canada itinaas ang rate muli sa 3.75%

Ang rate ng Bank of Canada — opisyal na kilala bilang target para sa overnight rate — ay ang amount na tsina-charge ng retail banks para sa short-term loans.

Ngunit nakakaapekto ito sa ekonomiya sa pamamagitan ng pag-impluwensya sa nakukuha ng mga Canadian mula sa kanilang sariling lenders sa mga bagay tulad ng savings accounts at mortgages.

Matapos ibaba ang lending rate sa halos zero noong mga unang araw ng pandemya, itinaas ng bangko ang benchmark interest rate ng anim na beses mula Marso, habang naghahabol ito na kontrolin ang inflation, na umakyat sa pinakamataas na lebel sa nakalipas na mga dekada (bagong window).

Habang ang pagkilos na ito ay malamang ibababa ang cost of living kalaunan sa pamamagitan ng pagpuwersa sa Canadians na gumasta at umutang ng mas kaunti, palalalain lang nito ang sakit para sa mga kostumer at negosyo na nararamdaman na ang pasakit ng inflation at mas mataas na borrowing costs.

Ang bangko ay inaasahan na itataas ang kanilang rate, habang ang inflation rate ng bansa ay higit na dalawang beses na mas mataas kaysa sa range na nais nitong makita. Ngunit ang pagtaas ng 50 basis points ay mas mababa kaysa sa 75 points na inaasahan ng mga ekonomista at investors.

Ito marahil ay isang senyales na ang central bank ay nalalapit na sa pagtatapos ng kanilang rate-hiking cycle, ngunit sa pahayag ng bangko nilinaw nila na mas maraming hikes pa ang darating.

Inaasahan ng Governing Council na ang policy interest rate ay kailangan tumaas pa, sabi ng bangko. Ang rate increases sa hinaharap ay maiimpluwensyahan ng aming assessments kung paano gumagana ang mas mahigpit na monetary policy para pabagalin ang demand, kung paano nareresolba ang hamon sa supply, at paano ang inflation at inflation expectations ay rumeresponde.

Isang artikulo ni Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.