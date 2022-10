Mga imigrante, permanent residents bumubuo sa 23% ng populasyon, isang rekord: census

Ang Asya, kasama ang Middle East, ay nanatiling continent of birth para sa karamihan ng mga bagong imigrante sa 62%.

Halos isa sa limang recent immigrants, o 18.6%, ay ipinanganak sa India, ito ang leading country of birth para sa recent immigration sa Canada.

Ang vast majority ng recent immigrants, halos 93%, ay may kakayahan na magsalita ng Ingles o Pranses.

Ang share ng mga anak ng mga imigrante, o second-generation Canadians, mas bata sa 15 taon na may at least isang foreign-born parent, ay tumaas mula 26.7% noong 2011 sa 31.5% noong 2021.