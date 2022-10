[Ulat] Magnitude 6.7 na lindol tumama sa hilaga ng Pilipinas

Batay sa tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS) tectonic ang origin ng lindol na namataan sa hilagang-kanlurang bahagi ng Tineg, Abra at may lalim ito na 28 kilometro.

Ini-report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS na pinakamalakas na naramdaman ang intensity 5 na pagyanig sa bayan ng Sinait, Ilocos Sur. Naitala naman ang intensity 4 na lindol sa Baguio City.

Sa post ni Christian Edward Padua sa social media makikita ang pagkawasak ng simbahan ng Parish of Nuestra Senora de la Paz ng Iglesia Filipina Independiente sa bayan ng La Paz, Abra dahil sa lakas ng lindol.

Sa intensity scale ng lindol (bagong window) sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS ang intensity 5 ay isang malakas na pagyanig na karaniwang mararamdaman ng mga tao sa loob o labas man ng isang gusali. Marami sa tulog ang magigising. Ang iba ay matatakot at maaaring tumakbo palabas ng gusali o bahay. Ang malakas na pagyanig ay mararamdaman sa buong gusali at ang mga nakabitin na gamit ay iduduyan nang malakas.

Ini-report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS ang intensities ng lindol sa iba’t ibang mga sumusunod na lugar.

Intensities:

Intensity V- Sinait, Ilocos Sur

Intensity IV - Baguio City

Instrumental Intensities:

Intensity V - Gonzaga, Penablanca, Claveria, Cagayan; Pasuquin, Laoag City, Ilocos Norte; Vigan City, Ilocos Sur

Intensity IV - Bangued, Abra

Intensity III - Baler, Aurora; Ilagan, Isabela

Intensity II - Bayombong, Nueva Vizcaya; Urdaneta, Dagupan City, Pangasinan; Madella, Quirino

Intensity I - Dinalupihan, Bataan; Bulakan, Calumpit, Malolos City, Plaridel, Bulacan; Pasig City, Navotas City; Cabanatuan City at San Jose, Nueva Ecija; Guagua, Pampanga; Umingan, Sison, Bolinao, Infanta, at Bani, Pangasinan; Polillo, Mauban, at Infanta, Quezon; Tanay at Taytay, Rizal; Ramos, Tarlac; Iba, Zambales

Naitala naman ang magnitude 1.4 hanggang 3.5 na sunod-sunod na mga aftershock matapos ang malakas na lindol.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS earthquake intensity scale (PEIS) ang isang lindol ay mapanira kapag naitala ang intensity 7 na pagyanig sa isang lugar.

Pagkukumpara sa lakas ng lindol

Ang magnitude 6.7 na lindol sa Tineg, Abra ngayon ay maikukumpara sa lakas ng lindol na yumanig sa hilagang- silangang Mindanao noong Pebrero 10, 2017. Ang epicenter ng naturang lindol ay nasa lokasyong 16 kilometro palayo sa baybayin ng hilagang-kanlurang bahagi ng Surigao City.

Naitala ang 292 na aftershocks batay sa datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS seismic monitoring network ng naturang lindol. Ang pinakamalakas sa mga ito ay naganap noong ika-5 ng Marso 2017 nang maramdaman ang magnitude 5.9 na tectonic earthquake mula sa lokasyong 12 kilometro sa timog-kanluran ng Surigao City.

Higit sa sampung libong pamilya o 53,455 katao ang apektado sa 82 na barangay sa lalawigan ng Surigao del Norte dahil sa naturang lindol may limang taon na ang nakaraan. Ilang beses din na lumikas ang mga residente malapit sa baybayin ng Surigao City sa takot na magkaroon ng tsunami noon.

Walang banta ng tsunami

Naramdaman sa mga karatig-probinsya sa Hilagang Luzon ang pagyanig bunga ng magnitude 6.7 na lindol na naitala sa bahagi ng Tineg, Abra sa Pilipinas. Litrato: screengrab/National Disaster Risk Reduction Management Council Philiippines

Nilinaw sa inilabas na abiso (bagong window) mula sa tanggapan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology PHIVOLCS na walang banta ng tsunami matapos ang malakas na lindol mula sa lokasyon ng Tineg, Abra. Gayunpaman, sinabi na karaniwang magdudulot ng hindi pangkaraniwan na sea level disturbances sa mga baybayin malapit sa epicenter ng lindol sa lalawigan.

Inaalam pa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Pilipinas ang epekto ng lindol.