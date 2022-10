Canada mag-aambag ng $970M para pondohan ang small modular nuclear reactor sa Ontario

Sa susunod na sampung taon, ang kasunduan ay popondohan ang konstruksyon ng isang 300-megawatt small modular reactor sa tabi ng 3,500-megawatt Darlington Nuclear Generating Station sa Clarington, Ont.

Ang anunsyo ngayong araw ay kumakatawan sa mahalagang hakbang tungo sa development ng isang non-emitting electricity grid at isang maunlad na net-zero future, ani Natural Resources Minister Jonathan Wilkinson sa isang media statement.

Ang deployment ng isa sa unang small modular reactors [SMRs] ng Canada sa Darlington Station ay lalo pang pagagandahin ang pagka-lider ng Canada sa nuclear technology, paglikha ng sustainable na mga trabaho at bawasan ang emissions.

Ang SMRs ay may mas maliit na footprint at mas maikli na construction schedules kaysa sa tradisyonal na nuclear generating stations.

Sinabi ng Canada Infrastructure Bank, CIB, isang federal Crown corporation, sa isang media statement na ang mas maliit na reactors ay mahalaga sa pagtupad ng layunin ng Canada, na nakalatag sa Paris agreement, na bawasan ang national greenhouse emissions ng 40 hanggang 45 porsyento na mas mababa sa 2005 levels pagsapit ng 2030.

Sinabi ng Ontario Power Generation, isang provincial Crown corporation na responsable para sa kalahati ng energy production ng Ontario, na ang reactor ay susi sa layunin na makamit ang net-zero greenhouse gas emissions pagdating ng 2040.

Ang Darlington SMR, sinabi ng Canada Infrastructure Bank CIB , ay gagamitin din para makatulong na pangunahan ang katulad na mga proyekto sa Saskatchewan, New Brunswick at Alberta.

Ang kinabukasan na may mababang emissions

Ang transition mula sa mga sasakyan na pinapatakbo ng gasolina sa mga sasakyan na nakadepende sa kuryente ay magreresulta sa malaking pagtaas ng demand sa kuryente — nais ng gobyerno na ang future grid ay maging zero-emitting pagsapit ng 2035.

Sinabi ng Ontario Power Generation OPG at ng pederal na gobyerno na sa oras na tumatakbo na ang Darlington SMR, ito ay maaaring makapagbigay ng sapat na kuryente para patakbuhin ang 160,000 na kotse.

Nitong unang bahagi ng taon, sinabi ng pederal na gobyerno ng Canada na makikipagtulungan ito sa mga probinsya at teritoryo upang itaguyod ang isang Pan-Canadian Grid Council para i-promote ang clean electricity infrastructure investments at magdebelop ng emerging technologies tulad ng geothermal, tidal at SMRs.

Bilang pinakamalaking clean power investment, sinusuportahan natin ang teknolohiya na kayang pabilisin ang pagbabawas ng greenhouse gases habang nagbibigay daan para sa Canada na maging global SMR technology hub, ani Ehren Cory, CEO ng Canada Infrastructure Bank.

Palakihin ang larawan (bagong window) Gaano kalaki ang isang SMR kumpara sa tradisyonal na reactor? Litrato: Government of Canada

Isang artikulo ng Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.