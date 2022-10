Pamilyang Pinoy nais imbestigahan muli ang pagkamatay ng lola sa sahig ng Lakeshore ER

Nakakuha ang CBC ng kopya ng liham ng pamilya na na-draft sa tulong ng Center for Research-Action on Race Relations (CRAAR) sa chief coroner ng Quebec na si Pascale Descary.

Ang pamilya at ang Center for Research-Action on Race Relations CRARR ay may seryoso at lehitimong rason para maniwala na ang ulat na ginawa ng coroner na si [Amélie] Lavigne ay naglalaman ng malaking pagkukulang sa mahalaga at pertinent na ebidensya, sabi ng pamilya sa naturang liham.

Naniniwala ang pamilya na kung sinuri nang mas maigi ang kaso, ang coroner ay magkakaroon ng ibang konklusyon sa sanhi at mga pangyayari kaugnay ng pagkamatay ni Macarine.

At iminungkahi nila na ang lahi at wika ay maaaring nagkaroon ng papel sa treatment na nakuha ni Macarine sa ospital.

Palakihin ang larawan (bagong window) Si Candida Macarine, kasama ang isa sa 17 apo at ang unang apo sa tuhod, ang matriarch ng isang malaking Filipino family sa Montreal. Litrato: Emmanuel Macarine

Ang ulat mula kay Coroner Lavigne na inilabas noong nakaraang buwan (bagong window) ay nagpasiya na si Macarine ay namatay mula sa atake sa puso, at walang nagpapahiwatig ng posibleng kapabayaan o pag-abandona sa parte ng nursing staff.

Ang tanging rekomendasyon ng ulat ay pagandahin ng ospital ang kanilang surveillance ng visual at auditory alerts ng patient-monitoring systems.

Noong panahon ng pagkamatay ni Macarine, hindi sinabi ng ospital sa pamilya ni Macarine na siya ay natagpuan sa sahig ng isang kuwarto sa ER na sinabi na ng staff sa managers na may visibility problems, kaya mas mahirap i-monitor ang mga pasyente na nandoon.

Nadiskubre lamang ito ng pamilya nang makita ang istorya sa CBC News (bagong window) noong umaga ng libing ni Macarine.

Mula noon naging mahirap na ang kumuha ng mas maraming impormasyon mula sa opisyal na sources, at ang report ng coroner ay isa lamang sa pinakahuling nakakadismaya na mga pangyayari (bagong window).

Pamilya sinabi na na-overlook ng coroner ang key facts sa medical file

Sumulat ang pamilya sa coroner matapos i-review ang lahat ng medical files na mayroon ang coroner. Ang detalyadong liham ay binanggit ang ilang bagay na pinaniniwalaan ng pamilya na na-overlook ng coroner, kabilang ang:

Nang na-admit si Macarine sa ospital, siya ay binigyan ng triage code na P2 — ibig sabihin dapat ina-assess siya ng isang nurse kada 15 minuto — pero walang record na tsinek siya ng sinuman sa loob ng halos tatlong oras noong gabi na siya ay namatay.

Si Macarine ay inilagay sa preventive isolation sa isang kuwarto na malayo sa nurse's station na may limitadong visual access kahit na seryoso ang kanyang kondisyon at siya ay nag-test ng negatibo para sa COVID-19.

Ang isang blood gas test ay tinuro na si Macarine ay may "very critical acidic condition" na dapat inasikaso.

Walang ebidensya na si Macarine ay inilagay sa isang cardiac monitor kailanman bagama’t mayroon siyang kasaysayan ng seryosong problema sa puso.

Naniniwala ang pamilya na si Macarine ay hindi wastong na-monitor at dapat inilagay siya sa intensive care nang mas maaga.

Hindi man lang kinuwestiyon ng coroner kung paano, kahit may parehong audio at visual alarms, na walang sinuman sa nursing station ang nakarinig at nakakita ng mga alarm na iyon, sabi ng pamilya.

Ito ang mga katanungan na dapat inimbestigahan ng coroner at ipinaliwanag sa kanyang report, sabi nila.

Pamilya: dapat kinonsidera ng coroner ang wika, lahi

Binigyang-diin din ng pamilya na isa sa mga doktor na naka-duty noong gabi na iyon ay isinulat sa kanyang notes na si Macarine ay hindi nagsasalita ng Ingles o Pranses. Sinabi sa liham na hindi ito totoo at si Macarine ay nakapagsasalita ng Ingles ngunit hindi suot ang kanyang hearing aid noong gabi na iyon.

Dapat na-trigger na nun ang reflex na i-review nang mas maingat ang nature at kalidad ng pangangalaga na ibinigay kay Bb. Macarine, ayon sa sulat.

Paano itong inakala na kakulangan ng kaalaman sa spoken official languages ay naimpluwensyahan ang kanyang treatment? tinanong ng pamilya sa liham.

Ang nakakabagabag na tanong na malungkot na nanatili sa isip ng mga miyembro ng pamilya nang mabasa ang 'no English, no French' na linya ay: ‘Paano nakipag-usap sa kanya ang hospital staff sa loob ng apat na oras na siya ay nasa ospital?’ sinabi ng pamilya sa liham.

Kinumpara rin ng pamilya ni Macarine ang imbestigasyon sa pagkamatay ni Macarine sa imbestigasyon sa pagkamatay ni Joyce Echaquan (bagong window), isang Atikamekw na babae na namatay sa isang ospital sa Joliette noong 2020 matapos magbitiw ng racist remarks ang staff.

Sinabi ng report ng coroner na may ginampanang papel ang systemic racism (bagong window) sa pagkamatay ni Echaquan.

Kapag ikinumpara ang impressive contextual analysis at examination ng coroner sa asal at mga testimonya ng medical staff sa imbestigasyon ukol kay Joyce Echaquan, na sa aming opinyon, ay nagtakda ng mga bagong standards para sa imbestigasyon ng mga sitwasyon ng pagkamatay ng mga tao na ang lahi o ethnicity ay maaaring maging factor, ang ulat ni Coroner Lavigne ay seryosong may mga pagkakamali, saad sa liham.

Hinihikayat ka namin na ipag-utos ang isang bagong imbestigasyon sa pagkamatay ni Bb. Macarine dahil sa overlooked facts at mga bagong facts na dinala sa iyong atensyon, pagtatapos ng liham.

Tumugon si Jake Lamotta-Granato, isang tagapagsalita ng coroners office, sa CBC sa isang email.

Susuriin ng chief coroner at masusing pag-aaralan ang anumang request mula sa pamilya sa lalong madaling panahon, ani Lamotta-Granato.

Nangako ang ospital na ire-renovate ang ER para pagandahin ang pagmo-monitor ng mga pasyente sa mga sumunod na linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Macarine, bago pa ilabas ang ulat ng coroner.

Ang mga renovation na iyon ay hindi pa nagaganap. Isang tagapagsalita para sa local health agency na namamahala sa Lakeshore, ang CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, ay sinabi sa CBC sa isang email noong Lunes na ang mga renovation ay nasa planning stages.

Ang mga miyembro ng pamilya ni Macarine at ang Center for Research-Action on Race Relations CRARR ay nakatakda na magsagawa ng news conference ngayong Martes sa Montreal para talakayin pa ang kaso.

Isang artikulo ni Steve Rukavina (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.