Recession o pinansyal na krisis? Malaki raw ang pagkakaiba ayon sa mga ekonomista

Ang gobernador ng bangko, si Tiff Macklem, ay paulit-ulit at may kumpiyansang sinabi na ang panganib ng isang recession o ang bumababang presyo ng mga bahay ay hindi pipigil sa kanya na pababain ang inflation sa target range ng bangko na dalawang porsyento.

Sa isang negosyo na nakadepende sa kumpiyansa, ang central bankers ay dapat maging master poker players; hindi dapat sila makita na pinagpapawisan kapag nakakuha ng isang tricky hand.

Ang panatilihing mababa ang inflation ay malinaw na sinabi ni Macklem na isang prayoridad, pero kung magiging patnubay ang kasaysayan, siya at ang kanyang U.S. counterpart, si Jerome Powell ng Federal Reserve, ay malamang magpapatupad ng mga plano para sa isang mas importanteng tungkulin — ang pigilan ang sarili at financial systems ng mundo mula sa pagbagsak sa pagkalito.

Economic downturn mag-aalok ng ilang silver lining, ayon sa mga eksperto:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.