Eroplano ng Korean Air lumampas sa runway, isinara ang paliparan sa Pilipinas

Dose-dosenang flights ang nakansela at ang Mactan-Cebu International Airport, isa sa pinaka-busy sa bansa, ay nanatiling sarado dahil sa na-stall na eroplano sa dulo ng kaisa-isang ginagamit na runway.

Ang nakakatakot na close call ay nagbunsod ng isang public apology mula sa presidente ng Korean Air at pangako mula sa isa sa pinakaprominenteng airlines sa Asya na gumawa ng mga hakbang para hindi na ito maulit muli.

Palagi naming prayoridad ang kaligtasan ng lahat ng aming operasyon, at talagang ikinalulungkot namin ang stress at abala na dinala nito sa aming mga pasahero, ani Korean Air President Woo Keehong sa isang pahayag.

Ang front underbelly ng eroplano ay nawasak at ang ilong nito ay napinsala nang husto. Ang eroplano ay nakahiga na pasulong ang nguso sa madamong lugar na hindi makikita ang front landing wheel at nakalatag ang emergency slides sa pintuan. Ang isang butas ay makikita rin sa tuktok ng eroplano malapit sa harap na pintuan.

Sinabi ng mga opisyal sa Pilipinas na ang natitirang gasolina ng eroplano ay tatanggalin bago simulan na alisin ang eroplano sa dulo ng runway. Ina-assess din ng mga awtoridad kung ang ibang eroplano na na-stranded sa paliparan ay maaaring pahintulutan na ligtas na lumipad.

Dose-dosenang flights papunta at galing sa Cebu ang nakansela, kasama ang mga eroplano ng flag carrier na Philippine Airlines, na unang nag-anunsyo na mahigit 50 ang nakanselang domestic flights.

Isang imbestigasyon sa aksidente na pangungunahan ng Pilipinas ang nagsimula na.

Ang Airbus A330 na lumipad mula Incheon, South Korea, ay sinubukang mag-land ng dalawang beses bago lumampas sa runway sa ikatlong attempt, sabi ng Korean Air Lines Co. sa isang pahayag.

Lahat ng pasahero ay ligtas at inaasikaso ng ground personnel, sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa isang pahayag.

Noong 1981, isang Korean Air Lines Boeing 747 jetliner ang lumampas sa runway habang nagte-take off mula sa international airport sa Maynila at huminto sa dulo ng isang pangunahing highway. Nasaktan ang mahigit isang dosenang tao sa aksidente mula sa 350 na taong sakay ng eroplano.

Tumama ang eroplano sa isang concrete fence at huminto sa tiyan nito na ang front section ay nakakatakot na nakalaylay sa busy na kalsada sa isang pangunahing highway sa katimugang bahagi ng Maynila.

Isang artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.